Переехавший в Майами российский футболист пожаловался на «сумасшедшие цены»

26.05.2020, 7:08, Новости дня

Бывший футболист сборной РФ Дмитрий Торбинский, переехавший жить в Майами, назвал цены в США «сумасшедшими».

В разговоре с журналисткой Марией Командной Торбинский отметил, что реальная ситуация в американских городах совсем не похожа на тот образ «страны грез», который Соединенные Штаты пытаются выстроить вокруг себя, сообщает rsport.ru.

Спортсмен рассказал, что в Калифорнии достаточно тяжелая ситуация с бездомными и во время пандемии коронавируса эти проблемы только усугубились.

По его словам, часто у людей складывается впечатление, что в США «все мегакрутое», но на самом деле это не так.

«В Америке дорогие рабочие руки, но качество их работы, особенно в сфере сервиса, оставляет желать лучшего. В Москве этот сервис лучше», – отметил Торбинский.

По его словам, в США очень высокие цены, но при этом часто покупатели «не понимают, за что платят». Бывший игрок сборной РФ добавил, что, живя в Майами, ему приходится экономить и планировать свои расходы.

«Карьера футбольная закончилась, жизнь поменялась, надо задумываться», –пояснил Торбинский.

Напомним, в начале мая создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров назвал семь причин не переезжать в США. К недостаткам он отнес жесткое законодательство, слабую систему здравоохранения и среднего образования.