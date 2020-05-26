 

В Польше сеть супермаркетов выдавала украинские огурцы за польские

26.05.2020, 7:05, Новости дня

Польское управление по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK) может оштрафовать сеть супермаркетом Biedronka, которая продавала заграничные овощи и фрукты под видом польских. Об этом говорится на сайте управления.

В частности, в супермаркете назвали польскими морковь, которая была импортирована из Бельгии и Нидерландов, украинские тепличные огурцы и капусту из Франции.

Теперь компанию Jeronimo Martins Polska, которая занимается дистрибуцией товаров и чьей дочерней компанией является сеть супермаркетов Biedronce, могут оштрафовать на 10% от годового оборота.

В управлении отметили, что такие фейковые маркировки могут быть связаны с модой на польского производителя. В частности, отмечается, что согласно опросу, проведенному в 2016 году, 73% поляков предпочли бы купить продукцию, сделанную на родине. 

Также согласно тому же опросу, страна происхождения наиболее важна и при выборе продуктов питания – 76% респондентов указали, что они предпочли бы выбрать польский продукт, а не иностранный.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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