Родители по ошибке заживо похоронили ребенка в Индии

26.05.2020, 6:53, Новости дня

В индийском штате Гуджарат родители по ошибке заживо похоронили младенца, информирует издание The Indian Express.

На следующее утро после погребения девочку нашел прохожий. Мужчина позвал соседей, которые помогли откопать ребенка, и вызвали медиков, а также полицию, передает РИА «Новости».

Местные жители решили не дожидаться скорой и сами отвезли девочку в поликлинику, где врачи узнали ребенка. Как выяснилось, медики принимали роды у матери дечовки днем ранее. Ребенок появился на свет на два с половиной месяца раньше срока. В поликлинике не было реанимации для новорожденных, поэтому врач рекомендовал родителям отвезти дочь в частную больницу.

Сами родители утверждают, что по дороге ребенок перестал шевелиться, поэтому они решили его похоронить.

Спасенную девочку доставили в реанимацию, однако через 30 часов она скончалась.

Напомним, в апреле 2019 года в Челябинской области на обочине нашли гроб, в котором лежало тело новорожденного мальчика.