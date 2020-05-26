 

В Свердловской, Тюменской, Курганской и Пермской областях разгулялась непогода

26.05.2020, 6:50, Новости дня

Более 300 человек в Свердловской области ликвидируют последствия непогоды. Сильный ветер валил деревья и рекламные щиты, опрокидывал остановки, срывал крыши с домов. Без света остались около ста тысяч жителей региона в 20 населённых пунктах. Жертвами стихии стали три человека. По всем фактам Следственный комитет проводит проверку.

По прогнозам, 26 мая в Свердловской и Курганской областях, а также в Перми  будут дожди. Местами обещают сильный ветер и крупный град, передает телеканал "Россия 24".

В Тюменской области жители делятся фото и видео последствий непогоды: на снимках — поваленные деревья, поврежденные машины. На кадрах из Тобольска ночное небо разрывают вспышки молний. Синоптики говорят, что непогода здесь тоже может задержаться на сутки. А после возможна аномальная жара — до 37 градусов.



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