ОАЭ и Саудовская Аравия начали снимать ограничения

26.05.2020, 6:50, Новости дня

Возвращение к привычному образу жизни постепенно начинают в арабском мире. Завтра, 27 мая, экономическую деятельность возобновят в Дубае. В Эмиратах вновь откроются кинотеатры и спортзалы. Им разрешат работать с 6 утра до 11 вечера, но посетителям предписано носить маски и соблюдать дистанцию в 2 метра.

В четверг, 28 мая, постепенно снимать ограничения начнут в Саудовской Аравии. Об этом сообщил министр здравоохранения королевства. Саудовская Аравия занимает первое место в арабском мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 — 75 тысяч за весь период пандемии, напоминает телеканал "Россия 24".