 

ОАЭ и Саудовская Аравия начали снимать ограничения

26.05.2020, 6:50, Новости дня

Возвращение к привычному образу жизни постепенно начинают в арабском мире. Завтра, 27 мая, экономическую деятельность возобновят в Дубае. В Эмиратах вновь откроются кинотеатры и спортзалы. Им разрешат работать с 6 утра до 11 вечера, но посетителям предписано носить маски и соблюдать дистанцию в 2 метра.

В четверг, 28 мая, постепенно снимать ограничения начнут в Саудовской Аравии. Об этом сообщил министр здравоохранения королевства. Саудовская Аравия занимает первое место в арабском мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 — 75 тысяч за весь период пандемии, напоминает телеканал "Россия 24".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Defense One – Трамп превратил союзников США в «угрозу» для режима ядерного нераспространения

19.04 / Бог обязательно поможет, заверил Лукашенко

21.05 / Власти хотят посадить на карантин москвичей, у которых обнаружат антитела к коронавирусу

10.04 / ФСИН сообщила о контроле ситуации в колонии под Иркутском

22.04 / В Великобритании врачей проверяли на коронавирус некорректными тестами

19.05 / В Коми ликвидируют интернат, воспитанников которого заставляли убирать борщевик

28.03 / Правительство выделило компенсацию авиакомпаниям за перевозку россиян из-за границы

18.04 / Во Франции предрекли начало «века Азии»

15.05 / В ВОЗ похвалили Россию за организацию тестирования на коронавирус

29.03 / Роскосмос собрался запатентовать космический маяк

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска