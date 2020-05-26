 

При жесткой посадке вертолета Ми-8 на Чукотке погибли четыре человека

26.05.2020, 6:40, Новости дня

Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в аэропорту Угольные Копи на Чукотке, сообщили в правительстве округа.

«Четыре человека погибли. Предварительно, причиной падения вертолета стали технические неполадки», – приводит слова источника ТАСС.

По информации главы Анадырского района Чукотки Сергея Савченко, ЧП произошло «во время испытаний после ремонта», после посадки вертолет загорелся, сказал Савченко.

Ранее сообщалось, что на борту вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в аэропорту Угольные Копи в Анадырском районе Чукотки, находились четыре человека.

Напомним также, в прошлый вторник вертолет Ми-8 ВКС РФ при выполнении учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку в районе деревни Захарово, в 20 километрах от города Клин. Экипаж воздушного судна от полученных ранений погиб. Поисковая группа обнаружила на месте крушения оба черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.



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