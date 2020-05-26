 

Мнение: Чеченцы – не виноваты: из 9 задержанных за стрельбу в Москве 7 уже отпустили

26.05.2020, 6:35, Разное

Вечно так. Наберешь, наберешь побольше “бандитов”, а потом все они оказываются нормальными ребятами. После воскресной перестрелки в ЖК «Ясный» на Каширском шоссе, кучу мирных людей по-ошибке взяли. Например, пятеро уроженцев Чечни в тот злополучный вечер ехали домой после празднования Ураза-байрам. Смотрели в онлайне, конечно, все вместе. Никакого отношения к похоронному бизнесу не имеют.

На Большой Сухаревской “Форд”, где сидели пятеро уроженцев Чечни, среди которых был боец ММА Джамбулат Балиев, был задержан. Все они – из Надтеречного района Чечни — трое мужчин из села Гвардейское, остальные из сел Бено-Юрт и Мекен-Юрт. Все эти села — буквально в шаговой доступности друг от друга. В общем, друзья детства. Мирные, простые ребята, говорят их родители. В Москве – много работают.

Все, в основном, числятся работают на стройках. Один – простой охранник. Другой – многодетный отец. Третий – мастер спорта, боец. Не хотят они в похоронный бизнес. Он им, главное, даже не нравится.

Есть еще жители Мордовии и Самарской области, у них диагностировали множественные ранения поясницы, нижних конечностей и ягодиц. Но они там около в сервисе подрабатывали, случайно под огонь попали. Пока что так говорят. Один точно ни при чем, уже выяснилось.

Ну и по факту, осталось всего несколько “злодеев”. Точнее, даже один из них – самый злодейский. 46-летний москвич. На допросе он сознался, что да, был участником перестрелки. Ну хоть один, к счастью, попался. В СК сразу же обрадовались и возбудили на него уголовные дела по статьям “покушение на убийство”, “незаконный оборот оружия” и “хулиганство”.

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Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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