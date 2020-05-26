Японскую вакцину от коронавируса испытали на животных

26.05.2020, 6:30, Новости дня

Разработанная японской компанией AnGes при сотрудничестве с Осакским университетом вакцина от коронавируса прошла успешные испытания на животных, информирует The Nihon Keizai Shimbun.

В материале утверждается, что в результате сделанных инъекций у подопытных животных выработались необходимые антитела, передает ТАСС.

По сведениям издания, клинические исследования вакцины планируется начать в июле. В исследованиях примут участие несколько десятков человек. Компания рассчитывает перейти к полномасштабным испытаниям в сентябре, после получения результатов, а к концу года рассчитывает получить разрешение на производство от министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Ранее гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов назвал дату начала клинических испытаний российской вакцины от коронавируса.

Напомним, вакцины от коронавируса разрабатывают более сотни фармкомпаний, восемь образцов уже проходят клинические исследования.