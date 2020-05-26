Мнение: О надёжном лекарстве против коронавируса

26.05.2020, 6:20, Разное

Вопрос на злобу дня: можно ли гарантировано победить новый #коронавирус, SARS-CoV-2?

Перед тем, как на него ответить, нужно сказать вот что. Если этот вирус не создал человек в лаборатории, то природа Земли определённо впала в мизантропию. Человечество столкнулось почти с идеальным убийцей. Судите сами. Вирус запросто проникает в организм – достаточно одного неудачного вдоха или в некоторых случаях даже лёгкого касания. Репродуктивное число R0 у него в 2-4 раза выше, чем у гриппа. Для проникновения в клетку он использует белок-агент, который участвует в механизмах регуляции кровяного давления. Кроме того, коронавирус умеет блокировать Т-клеточный иммунитет человека, подобно ВИЧ.

Так можно ли его побороть? И как?

Сейчас у человечества есть три ответа. Первый – найти адекватную терапию. Второй – создать эффективную вакцину. И третий – выработать коллективный иммунитет ценой ощутимого количества жертв.

Последнего, конечно, хотелось бы избежать. Но удастся ли?

Что касается вакцины, первые обнадёживающие опыты на макаках в итоге обернулись пониманием, сколько проблем ещё предстоит решить. Если кратко, то пока иммунитет у подопытных почти в половине случаев достигался ценой серьёзных осложнений после прививки. Которая в итоге оказалась пока немногим лучше самой болезни. И в любом случае потребуется не менее года-двух, чтобы выйти на промышленное производство самых удачных образцов. Бог весть, какое число побочных эффектов вызовут они в популяции.

С лекарствами тоже засада. Одно за другим они проваливаются в реальной терапевтической практике, несмотря на обнадёживающий опыт их применения у отдельных пациентов. Либо оказываются недостаточно эффективными, либо вызывают слишком серьёзные побочные эффекты. Которые тоже могут убить.

Из последних новостей – провалился широко распиаренный гидроксихлорохин. Говорят, даже американский президент Дональд #Трамп принимал его для профилактики. Оказалось – зря. На фоне сообщений о том, что клиническая эффективность гидроксихлорохина оказалась, по сути, немногим выше, чем у плацебо, появилась информация о слишком серьёзных побочных эффектах. Вплоть до критических проблем с сердцем. В итоге ВОЗ приостановила все испытания многообещавшего препарата «по соображениям безопасности».

В России сейчас испытывается немного схожий антималярийный препарат – Мефлохин. Сообщается, что в доклинических испытаниях он себя проявил неплохо. Но среди его побочных эффектов – бессонница, кошмары, депрессия, галюцинации и т.п. То есть, на реальных людях всё может пойти совсем не так, как в культуре клеток.

Вот и получается, что единственное надёжное лекарство от CoVID-19 – это коллективный иммунитет. Формирование которого займёт, быть может, несколько лет. Вы готовы столько ждать? Или предпочли бы переболеть, пусть даже и с риском для жизни?