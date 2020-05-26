Мнение: Международный преступный картель

26.05.2020, 5:55, Разное

Человечество находится в середине первой волны коронавирусной инфекции COVID-19, вполне вероятен новый пик заболеваемости. Об этом сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. «Сейчас мы не во второй волне, а в середине первой волны заболевания… Реальное количество людей, которые были заражены в каждой стране, остаётся относительно малым», — приводит РИА Новости его слова. Райан предупредил, что в любой момент может наступить новый пик заболеваемости COVID-19.

Будем откровенны. ВОЗ, безусловно, в ходе предыдущих эпидемий – и птичьего, и свиного гриппа – уже достаточно дискредитировала себя прямой коррупцией и работой на интересы "Биг-Фармы", продвигающей с помощью психологического террора свои вакцины. Нынешняя история окончательно превратила ВОЗ в организованную преступную структуру, которая подлежит ликвидации, как обычный преступный картель Уже поэтому любые заявления, которые делают чиновники ВОЗ, должны обладать презумпцией лжи. ВОЗ – это институционализированный инструмент психологического террора, с помощью которого продвигаются глобальные и локальные проекты установления контроля над национальными государствами.

При этом нужно понимать, что именно ВОЗ стоит за методиками и технологиями сегодняшней борьбы с коронавирусом. Вопрос стоит предельно прямо – карантинные мероприятия сбили первый пик заболеваемости, однако отменить необходимость достижения коллективного иммунитета все эти мероприятия не способны. Каким бы особенным ни был бы уханьский вирус, это всего лишь вирус, а потому заболевание болезнью, им вызываемой, подчиняется общим эпидемиологическим законам. В отсутствие лекарства единственным действенным методом преодоления любой вирусной эпидемии является, как ни странно, максимальная заболеваемость. В ходе которой вырабатывается коллективный иммунитет, то есть, возникает достаточное количество переболевших и имеющих антитела, чтобы "обрывать" цепочки распространения заболеваемости. Грубо говоря, критическая масса заряда должна быть уменьшена, после чего цепная реакция становится невозможной. Болезнь остается, эпидемия прекращается.

Принудительные мероприятия карантинного характера привели к тому, что в положенные сроки коллективный иммунитет не возник. Однако необходимость снятия карантина в разных странах приведет к тому, что после снятия ограничений вирус снова сможет распространяться, так как в ходе "первой волны" не сформировалось достаточно большое число переболевших людей. И в этом смысле чиновник ВОЗ вполне правдоподобен. Но в том и проблема, что это именно ВОЗ давала рекомендации, в ходе которых эпидемия не была прекращена, но и мировая экономика оказалась разрушенной.

Трамп в силу политических интересов пытается возложить вину за эпидемию на Китай, однако первый и прямой виновник произошедшего (не считая, конечно, тех людей и структур, которые проектировали нынешний кризис) – это, безусловно, ВОЗ. Именно эта организация прикрывает преступную деятельность определенных глобальных групп влияния, и именно эта организация сознательно дает рекомендации, усугубляющие катастрофические процессы, инициированные этими группами. В этом смысле решение Трампа о прекращении финансирования ВОЗ выглядит вполне разумным и единственно возможным. По сути, сегодня ВОЗ, как и многие глобальные структуры, оставшиеся без контроля после крушения двуполярного мира, являются прямыми врагами всего человечества.

Другой вопрос, что значительное число национальных правительств (и Россия в их числе) настолько коррумпированы и завязаны на интересы глобальных группировок, что проводят самоубийственную для их стран несуверенную политику, подчиняющуюся рекомендациям ВОЗ.

Для нас это тем более актуально, что уже дано указание о принудительной вакцинации населения стран Третьего мира, и очевидно, что ни о какой "российской вакцине" против коронавируса речь не идет – слишком рахитична российская наука и промышленность, чтобы уже к концу лета произвести свою вакцину. По всей видимости, нам ее просто пришлют, как пришлют в страны Африки или Латинской Америки для проведения принудительных вакцинационных мероприятий. Что именно будет в присланных ампулах – известно только производителю. А если учесть, что физически и технологически произвести вакцину невозможно за такой короткий срок, версия о проектном характере нынешней эпидемии приобретает смысл.

Для того ВОЗ и создала методики отложенных пиков заболеваемости, чтобы подойти к точке запуска вакцинирования в состоянии полного хаоса, страха и террора. В такой обстановке вколоть неизвестное лекарство будет гораздо проще – люди, запуганные до смерти бесконечными ужасами из СМИ, сами потребуют проведения над ними медицинских манипуляций, не интересуясь вопросами безопасности реальной в обмен на ощущение безопасности мнимой.