В дагестанском поселке Ботлих возвели полевой многопрофильный госпиталь

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26.05.2020, 5:48, Новости дня

Военные медики Западного военного округа (ЗВО) возвели полевой многопрофильный госпиталь в поселке Ботлих в Дагестане, сообщили в Минобороны России.

В понедельник российские военные медики завершили марш из подмосковного Алабина в Дагестан протяженностью более 1800 км и приступили к развертыванию в поселке Ботлих полевого мобильного многопрофильного госпиталя на 100 коек для оказания помощи местному населению в борьбе с коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

К утру вторника военные развернули и подготовили к работе приемо-сортировочное отделение, отделение анестезиологии и реанимации, госпитальное, инфекционное, и санитарно-эпидемиологическое отделения полевого госпиталя, а также лабораторию для исследования и диагностики анализов и проб.

В составе прибывшего подразделения 135 военнослужащих, в том числе 72 медицинских специалиста и 42 единицы специальной военной техники.

«На следующем этапе в отделениях госпиталя будет установлено современное медицинское оборудование: это аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ и анализаторы крови. Планируется, что к исходу 26 мая госпиталь будет полностью готов к приему первых пациентов», – сообщили в военном ведомстве.

Накануне прием пациентов начал полевой госпиталь в дагестанском Буйнакске.

В прошлую среду президент Владимир Путин поручил обеспечить оказание помощи Дагестану для борьбы с коронавирусом. Главред RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что вспышка COVID-19 в Дагестане может быть связана с дезинформацией в соцсетях.



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