Катар объявил России войну. Газовую

26.05.2020, 5:40, Разное

Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 25 мая 2020,

Основной конкурент российской государственной корпорации Газпром на европейском рынке, катарская компания Qatar Petroleum хочет существенно потеснить монополиста из РФ, а в перспективе минимизировать его влияние на мировых рынках.

Выступая на вебинаре, организованном Деловым советом США и Катара, министр энергетики и главный исполнительный директор государственной корпорации Qatar Petroleum Саад Шерида аль-Кааби заявил, что Катар намерен нарастить производство газа. Прежде всего катарская госкорпорация хочет увеличить производство СПГ в 1,5 раза, который неминуемо попадет в порты Европы.

Саад Шерида аль-Кааби

В течение следующих двух лет Катар планирует нарастить добычу до 126 миллионов тонн СПГ, при том, что ранее этого уровня в Катаре планировали достичь только в 2026 году. Не лишним будет напомнить, что по итогам 2019 года Катар добыл 77,5 миллионов тонн СПГ.

При этом аль-Кааби отметил, что его страна готова к ценовой войне, так как является самым эффективным производителем с точки зрения затрат и может выдержать любое снижение цен.

По сути, это объявление войны Газпрому и Москве, газовый экспорт которой обеспечивает существенные вливания в федеральный бюджет. Не вызывает сомнения, что мировой рынок газа, где цены за два последних года и так рухнули в 5 раз, надолго увязнет в ценовых войнах.

«Цель Катара – любой ценой занять первое место на мировом рынке СПГ» – поясняет ведущий российский эксперт в нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин, – «Сейчас у них там идет жесткая конкуренция с Австралией, но если Катар реализует свои планы, то станет безусловным мировым лидером».

Ради этого два года назад Доха отменила действовавший почти полтора десятка лет мораторий на освоение новых газовых месторождений, и теперь намерено сразу в полтора раза нарастить свои мощности. А в связи с тем, что добыча и сжижение газа здесь чрезвычайно дешевы, что дает Катару немалые конкурентные преимущества перед российским «национальным достоянием» – Газпромом.

А у Газпрома начались убытки. За первый квартал 2020-го компания впервые в истории получила убыток в размере 306 млрд рублей. По прогнозу самого Газпрома, в этом году его продажи газа в Европу упадут на 17%, до 165 млрд кубометров, а средняя цена – рухнет на треть. Таким образом компания может потерять до $20 млрд долларов экспортной выручки.

И дальше будет, по всей видимости, только хуже. На этой неделе на крупнейших газовых хабах – британской NBP, голландской TTF – спотовые котировки достигли $45 за тысячу кубометров. На хабе в австрийском Баумгартене (наиболее приближенном к России) газ стоит чуть дороже – $63 доллара, весьма кисло для Газпрома, у которого нулевой уровень рентабельности находится на рубеже $100 долларов за тысячу кубометров.

Ко всем прочим неприятностям российского газового экспорта еще одна беда пришла, откуда не ждали – из Турции.

В минувшую среду, 20 мая, Анкара с Дохой заключили валютный своп на $15 миллиардов в целях «улучшения условий двусторонней торговли». При этом закупать в Катаре в таких объемах, кроме СПГ, Турции в целом нечего. Тем более – на такую сумму.

Даже если представить, что на приобретение катарского сжиженного газа пойдет лишь половина этой суммы, а цена на газ вырастет вдвое против нынешней (для спот-контрактов), Турция приобретет 75 миллиардов кубов катарского газа при годовом объеме потребления в 45 миллиардов кубов газа.

И это при том, что в марте нынешнего года экспорт российского газа в Турцию сократился в семь раз. Конечно, можно ссылаться на аномально теплую зиму и падение спроса на сырье из-за пандемии коронавируса, но главной причиной все же стали рекордные закупки Турцией сжиженного природного газа, обусловленные рекордным же снижением цен.

Причем, поведение Анкары здесь совершенно логично – раз СПГ подешевел, то брать нужно именно его, тем более, что схема «бери или плати» усилиями европейских судов практически перестала работать: покупатель газа может быть уверен, что почти наверняка выиграет при попадании дела в суд.

А в целом, за январь-апрель поставки Газпрома в ЕС обвалились на 20%, при этом Германия сократила закупки на 46%, а Турция – в 7 раз. Приток СПГ при этом вырос на 16%, до 39,5 миллиарда кубометров.

Чем могут ответить Газпром и РФ – совершенно не понятно. Надежды на Пекин крайне призрачны, поскольку пресловутая «Сила Сибири» может окупиться разве что в 2048 году. Заявленная прокачка через него теоретически возможных 50 миллиарда кубометров газа в Китай при том, что существующая нитка «Сила Сибири-1» загружена слабо, не выдерживает никакой критики. Если цены на газ будут и дальше снижаться, то продавать газ за рубеж станет просто невыгодно.

Вопрос в том, что вызовов для сырьевой российской экономики слишком много. И что-то с этим надо делать. Как справедливо заметил в своем блоге экономист Яков Миркин: «Что может случиться в экономике, если в ней живут 146 миллионов человек и в месяц производится 350 шт. металлорежущих станков, 1,7 тысячи зонтиков от дождя и солнца, 6 штук троллейбусов, 62 шт. бульдозеров (2019 г., Росстат). Ответ – да что угодно».