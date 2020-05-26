«Саамский язык» как оружие против России

26.05.2020, 5:40, Разное

26.05.2020 | Ольга ДЕРКУЛ |

Западные «партнеры» в стремлении вытеснить Россию из Арктики не гнушаются подогреванием сепаратизма и национализма среди населяющих русский Север народов. Одним из направлений их деятельности является формирование некой «баренцевой идентичности» среди саамов. Для отрыва саамской общины от РФ используется даже языковой вопрос.

История проблемы

Саамский язык, относящийся к финно-угорской группе языков, насчитывает 9 различных диалектов. По данным составленного ЮНЕСКО «Атласа языков мира, находящихся под угрозой исчезновения», северосаамский язык, на котором говорят жители Норвегии, относится к категории «явная угроза», а наиболее употребительный в РФ кильдин-саамский – «серьезная угроза». Согласно результатам переписи населения РФ 2010 г., в стране насчитывается 1771 саам, большинство из которых проживает в селе Ловозеро Мурманской обл. При этом носителями языка являются лишь 300-400 человек, большинство из которых родились в 60-е гг. прошлого века. В молодежной среде саамский язык не пользуется популярностью. В 2005 г. 88% всех опрошенных учащихся учебных заведений села Ловозеро назвали своим родным языком русский.

Как и многие языки немногочисленных северных народов, кильдинский диалект саамского языка не имел письменной формы. Работа по созданию литературного кильдинского языка началась лишь в СССР на основе кириллического алфавита. В 1937 г. А.Г. Эндюковским был создан саамский алфавит на основе кириллицы и издан букварь на основе этого алфавита. В 1950-х гг. на базе Института народов Севера им. А.И. Герцена начал изучаться саамский язык. Учившаяся там филолог А.А. Антонова пришла к выводу, что в саамской фонологии существуют звуки, для отображения которых не хватает алфавита, разработанного А.Г. Эндюковским. Новый этап работы над саамским алфавитом начался во второй половине 1970-х гг. В 1977 г. была проведена экспедиция по сбору материалов для алфавита саамского языка.

В то же время Институтом языкознания АН СССР в Мурманске была создана Лаборатория саамского языка. В 1979 г. Мурманский облисполком принял постановление о принятии проекта нового алфавита с указанием необходимости его доработки. В 1980 г. Институт национальных школ АПН СССР выпустил первое издание саамского букваря, созданного А.А. Антоновой на основе принятого нового алфавита. В 1988 Г.М. Керт издал саамско-русский и русско-саамский словарь, используя этот алфавит.

В 1982 г. Мурманский облисполком принял постановление о принятии нового алфавита, разработанного Лабораторией Института языкознания. На новом алфавите и с новыми правилами орфографии был подготовлен и опубликован в 1985 г. саамско-русский и русско-саамский словарь. В 1987 г. Мурманский облисполком принял решение о рекомендации к использованию нового алфавита на базе алфавита 1982 г. Этим же постановлением было отменено использование Алфавита 1979 г. Тем не менее в 2012 г. на алфавите 1979 г. был выпущен букварь А.А. Антоновой, а в 2014 г. на этом же алфавите был напечатан словарь.

Все эти «алфавитные войны» привели к тому, что после закрытия Лаборатории в 1997 г. единый алфавит для кильдинского языка так и не был создан. Подготовка специалистов по новой орфографии и алфавиту не была организована. Методические пособия для преподавания языка в 1-2 классах, разработанные Лабораторией, остаются единственными пособиями по кильдинскому диалекту.

На сегодняшний день изучение кильдинского диалекта языка происходит лишь в Ловозере. В средней школе-интернате в начальных классах саамский язык изучают в кружке для начальных классов с нагрузкой 1 час в неделю. В Северном национальном колледже саамский язык преподается для студентов, специализирующихся на оленеводстве, с нагрузкой 1 час в неделю. В Ловозерском национально-культурном центре проводятся курсы саамского языка для всех сотрудников, а также для взрослого населения.

Языковое проникновение иностранных агентов

Ситуацией не замедлили воспользоваться правительства Норвегии, Финляндии, Эстонии и др. западных стран, а также подконтрольные им НПО. Норвегия нацелена на придание особого статуса коренному малочисленному народу – саамам. Разработан проект «Международный саамский язык», в рамках которого внедряются единые стандарты изучения национального языка и культуры. Здесь необходимо подчеркнуть, что языковое сотрудничество осуществляется в тесной связи с работой по формированию среди российских саамов «трансграничной идентичности», в том числе и в рамках Баренц-региона, а также по подогреванию сепаратистских настроений.

Начало «возрождению саамской идентичности» было положено в 1993 г. с подписанием министрами иностранных дел России, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании и Исландии «Декларации о сотрудничестве в Баренцевом евроарктическом регионе». Тут же в среду саамов проникли активисты и спонсоры, чья деятельность привела к попытке создания в 2008 г. некоего саамского парламента Кольского полуострова. Руководитель этой ликвидированной в 2018 г. и так и не зарегистрированной организации В. Совкина попыталась поднять над Мурманской администрацией флаг саамов. Характерно, что этот самый «флаг» разработан норвежкой Астрид Баль по инициативе норвежского Саамского совета. Он официально признан «национальным флагом саамов» на 13-й саамской конференции в городе Эре в Швеции в 1986 г. Там же был принят и «гимн» авторства Исака Сабы, заканчивающийся словами «саамам Саамскую страну».

Но вернемся к проблеме языка. Основную роль в продвижении «языкового единства» играет Баренц секретариат. Им организована программа «Баренц-плюс» для вузов Норвегии и России. Как сказано на официальном сайте программы, «благодаря обмену преподавателями и студентами программа будет способствовать… расширению институциональных и личных контактов через границу». Администрирование программы осуществляется UiT Арктический университет Норвегии. Среди прочего программа поддерживает и курс саамского языка для русских студентов в Норвегии. Сумма поддержки составляет до 15 тысяч норвежских крон за курс.

Обучение осуществляется, например, в Саамском университете прикладных наук в норвежской деревне Каутокейна за счет стипендий Баренц секретариата. Он выпускает бакалавров, планируется открыть уровни магистратуры и докторантуры. Расположенный в Норвегии «Союз саамов», куда входят и две российские организации, является партнером осуществляемого на базе шотландского Heriot-Watt University проекта IndyLan, помогающего носителям английского, испанского, норвежского, шведского и финского языков изучать северносаамский.

Организация крайне любопытная. Как сказано в пресс-релизе, «Союз саамов» распределил культурные гранты на 2020 г. Их целью является «поддержать трансграничные проекты с пансаамской точки зрения. Саамское искусство и культура живут и работают по всему Саами и не знают национальных границ». Общая сумма грантов составляет 12,5 миллионов норвежских крон. Среди грантополучателей такие известные грантоеды, как «Общественная организация саамов Мурманской области» и соучредитель самозваного саамского парламента Н. Афанасьева. Само же российское отделение получает от Баренц секретариата 95 тысяч норвежских крон в год. «Союз саамов» в сентябре 2019 г. принял Арктическую стратегию, в которой прямо говорится о том, что «народ саами имеет право на самоопределение». Уделяется, конечно, внимание и саамским языкам, которые «требуют особого внимания для активизации и стандартизации. Международное сотрудничество необходимо для выявления лучших практик и наилучших доступных технологий для поддержки и развития сильных языковых платформ». Естественно, речь идет о стандартизации под северосаамский диалект.

Парламент норвежских саамов, министерство государственного управления, реформ и церковных дел и министерство научных исследований Норвегии финансируют программу Divvun.

Под видом преодоления «языкового барьера» фондом Министерства культуры Норвегии по развитию российско-норвежского культурного сотрудничества финансируется проект KulturSápmi, в презентации которого задается вопрос: «Задумывались ли вы о том, как границы и языковые барьеры усложняют для российской стороны Саами возможность встречи и общения с сестрами и братьями из-за рубежа?»

Не отстают такие «арктические» державы, как Эстония и Германия. Осуществляемая эстонским МИД «Программа родственных народов», задачей которой является «обучение студентов из числа уральских коренных народов в Эстонии», в т. ч. по специальностям финно-угорское языкознание, должна способствовать «росту национального самосознания уральских коренных народов». А фонд Фольсксваген в 2010 г. профинансировал совместный проект Университета Гумбольдта, Университета Тромсё в Норвегии и шведского Университета в Умео по созданию лингвистических и этнографических сборников для кольских саамов. Казалось бы, и какая может быть связь?

«Мягкая сила» против России

Проблема вовсе не в языке, хотя засилье северосаамского диалекта несет угрозу исчезновения кильдинского диалекта российских саамов. Карта «защиты прав коренных народов» используется зарубежными спонсорами саамских организаций для давления на Россию.

В частности, Кольское саамское радио, которое, к слову, вещало на северосаамском языке, финансировал, помимо Саамского парламента Норвегии, МИД Норвегии, Баренц секретариата, Совета министров северных стран и программы ЕС Интеррег, еще и Arctic Consult. Эта консалтинговая группа со штаб-квартирой в норвежском Тромсё в сентябре 2019 г. подготовила для ООН отчет о нарушениях прав коренных народов РФ «Примеры давления, криминализации и других видов деятельности с целью предотвращения правозащитной активности коренных народов Российской Федерации». В документе содержится целый раздел о «преследовании саамских активистов». Сами же «активисты» охотно жалуются в ООН по поводу, например, выделения земель в долгосрочную аренду Белгородскому охотничьему клубу.

Защита якобы нарушаемых Россией прав коренных народов базируется на спекуляциях нормами международного права. Постановка вопроса об угнетении интенсивно «стучащих» в международные организации грантоедов изначально проистекает из принятого в 1959 г. в США закона «О порабощенных нациях».

С использованием ручных активистов Россию обвиняют в нарушении ряда статей международной конвенции о коренных народах и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Наибольшие спекуляции осуществляются в связи с отказом РФ ратифицировать Конвенцию МОТ № 169, которая трактует понятие коренных народов как потомков тех, «кто населял страну или географическую область, частью которой является данная страна, в период ее завоевания или колонизации». Это, в свою очередь, создает основу для «защиты» права коренных народов, включая саамов, на самоопределение.

Этим не преминул воспользоваться «саамский парламент». 19 мая 2011 г. его «председатель» В. Совкина выступила с заявлением на заседании 10-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов в Нью-Йорке, потребовав от властей РФ соблюдать право коренных народов на самоопределение. В феврале 2012 г. ко II Съезду коренных народов Баренцева региона в Киркенесе активисты «саамского движения» в Мурманске сформулировали требования к российским властям, среди которых звучал тезис о признании всей Мурманской области территорией проживания саамов. В результате съезд постановил «настоятельно призвать правительства БЕАР поддержать активность коренных народов БЕАР в строительстве их органов самоуправления», «привести федеральное законодательство в соответствие с положениями международного права о коренных народах, а также гарантировать представительство коренных народов в институтах государственной власти РФ на федеральном и региональном уровнях».

Откровенно вмешивается во внутренние дела РФ и Европа. Совместное коммюнике Европейской комиссии Европейскому парламенту и Европейскому совету «Интегрированная политика Европейского союза в Арктике» призвало арктические государства-члены принять участие в переговорах, ведущих к новой ратифицированной Конвенции северных саами, которая признает за саамами право на самоопределение. Как следует из п. 39 данного документа, ЕС стремится вести прямой диалог с угро-финским населением России.

Таким образом, даже программы изучения языка направлены на смену идентичности российских саамов, провоцирование их недовольства своим положением в РФ и использование подкупленных западной щедростью «активистов» против России.