Семиреченские казаки в Казахстане и Киргизии: современный аспект

26.05.2020, 5:40, Разное

25 мая 2020

Иллюстрация: youtube.com

Современные республики Центральной Азии, начиная с распада СССР, испытывают отток как русского, так и вообще славянского населения. Данному процессу подвержены не только приехавшие «поднимать целину» или направленные советскими властями научные и образовательные кадры и их потомки. На историческую Родину возвращаются потомки тех, кто участвовал в освоении и присоединении к Российской империи центрально-азиатского региона, а затем долгие годы охранял рубежи страны на южном направлении, — семиреченских казаков.

Формирование семиреченского казачества

История возникновения Семиреченского казачьего войска неразрывно связана с усилением влияния Российской империи в регионе. В 1840-е годы возникают первые казачьи станицы на территории нынешнего восточного Казахстана, а в 1867 году 9-й и 10-й сибирские казачьи полки были преобразованы в Семиреченское казачье войско с сохранением старшинства от 1582 года. Войско получило название от названия области в Центральной Азии Семиречья, по территории которой протекает реки Каратал, Или, Аксу, Биен, Лепса, Саркан и Баскан. Столицей войска стал город Верный, впоследствии — Алма-Ата, столица Казахской ССР.

Среди военных компаний с участием семиреков отметим следующие: поход на китайский Туркестан в 1871 году, Хивинский поход 1873 года, поход в Китай для усмирения повстанцев-ихэтуаней в 1900 году. Принимали казаки активное участие и в Гражданской войне, а после отступления в Синьцзян стали участниками местной войны за независимость 1933 года.

Большевики в отношении семиреченского казачества в июне 1918 года приняли целый ряд документов: 2 июня — приказ большевицкого командующего войсками области Л.П. Емелева об упразднении Войскового Правления и всех станичных правлений Семиреченского казачьего войска; 3 июня — декрет № 1 Семиреченского облисполкома об аннулировании навсегда сословия казаков, должности Войскового атамана, Войскового Правления и прочих казачьих учреждений и должностных лиц, конфискации принадлежащего им имущества, инвентаря и денежных сумм; 6 июня — постановление Семиреченского облисполкома о конфискации пенсионных земель казачества и лишении казачества избирательных прав.

После подписания Директивы о расказачивании от 24 января 1919 года семиреченские казаки, как и все казачество России, признанное «опорой царской власти», было лишено сословных привилегий и подлежало ликвидации как класс. Земли уральских, сибирских, оренбургских казаков были переданы в состав республики, до 1936 года носившей название Казакской ССР (впоследствии «к» был законодательно заменено на «х»). Начала исчезать казачья топонимика. В 1968 году в Казахстане была переименована последняя казачья станица Иссыкская.

Возрождение казачества в Центральной Азии начнётся как и на всем постсоветском пространстве с 1980-х годов.

После распада СССР

Позиция руководства молодых ценральноазиатских республик в отношении возрождающего казачества звучала более чем настороженно. В СМИ появлялись мнения о том, что казаки мешают Казахстану «модернизироваться», идти по демократическому пути развития. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев так оценивал феномен казачества в республике:

«Казаки — наши земляки. Пусть они возрождают свои традиции и обряды. Но по законам нашей суверенной республики недопустимы автономизм, экстремизм и территориальные претензии. И в случае их возникновения надо следовать закону».

При этом в стране действует запрет на создание казачьих вооружённых формирований и доступен исключительно этнокультурный компонент.

Семиреки, будучи разделенными между независимыми Казахстаном и Киргизией, стали отвечать на политические вызовы. С 1990-х годов казаки начинают носить форму. В 1992 году создаётся Союз казаков Восточного Казахстана. В 1994 году возникает первый «Союз казаков Семиречья», тогда же семиреченский атаман Николай Гунькин попытался провести в Алма-Ате митинг за объединение РФ и Казахстана и придание русскому языку статуса государственного, а в 1995 году им были организованы другие митинги и несанкционированные шествия казаков.

В 2006 году образуется «Союз казачьих общественных объединений Казахстана», из которого в 2008—2009 годах образовались «Союз казаков Семиречья» и «Союз казаков Степного края».

Семиреки стали активными участниками вооружённых конфликтов в Приднестровье, в Донбассе.

Домой, в Россию!

В 2011 году обращение 112 казачьих семей было поддержано митрополитом Ставропольским и Невиномысским Кириллом, и начался процесс переселения семиреков в Ставропольский край. Ранее, 1962 году, в регион вернулись казаки-некрасовцы из Турции.

Данную инициативу поддержали и региональные власти, в частности губернатор Ставрополья Валерий Зеренков выступил ответственным за региональную программу по переселению соотечественников. А с семиреченской стороны ответственным стал атаман Геннадий Баженов. В Киргизию были направлены представители Министерства регионального развития Российской Федерации, ознакомившиеся с положением казаков на месте.

Местом для переезда были выбраны Благодарненский, Степновский, Ипатовский, Шпаковский районы. Однако процесс переселения не приобрёл широкого масштаба и постепенно сошёл на нет. Региональной программой поддержки соотечественников после 2014 года активно воспользовались беженцы Донбасса.

Семиреки на распутье

Казахстанские власти последовательно используют принцип «разделяй и властвуй», вследствие чего на территории республики существует множество казачьих организаций, нередко находящихся друг с другом в состоянии открытой конфронтации. Возникают свободные станицы, союзы и другие, в том числе незарегистрированные организации. Значительную работу проводят и казахстанские историки, выводящие происхождение казаков «от казахов, смешавшихся со славянами».

На этом фоне президент страны Нурсултан Назарбаев был избран почётным верховным атаманом Союза казачьих общественных объединений Казахстана, «олицетворяющим собой знамя казачьего народа». В стране был создан Координационный совет русских, казачьих и славянских организаций Казахстана.

Показательна позиция заместителя председателя Ассамблеи народов Казахстана, председателя упомянутого Координационного совета, Верховного атамана единого казачьего союза Юрия Захарова, имеющего, по данным ряда источников, устойчивые связи с ЦРУ. В своём обращении к президенту Российской Федерации Владимиру Путину он заявил о том, что РФ должна выплатить семирекам $ 5 млрд за годы Советской власти и отдать в освоение остров Сахалин. Однако именно с его объединением продолжают работу государственные органы власти и Россотрудничество.

Последовательную работу по возрождению казачества проводит Семиреченское казачье войско Союза казаков-воинов РФ и Зарубежья. Его предыдущий атаман Владимир Овсянников выступал с позиции интеграции с Россией, а порой и обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вывести семиреков в Россию. Нынешний атаман Алексей Малков говорит о неполитизированности казачьего движения и о необходимости преодоления раскола семиреков. Важным, на его взгляд, выступает присутствие надписи «Семиреченское казачье войско» на шевронах всех потомков семиреков, иначе возможны растворение и даже потеря казачьей идентичности.

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Семиреченские казаки и сегодня сохраняют тесные связи с Россией, принимают участие во Всемирном конгрессе казаков в Новочеркасске, состоят в международных казачьих организациях. В большинстве своём они не противопоставляют себя органам власти Казахстана и Киргизии. Стремятся сохранить свой уклад жизни и идентичность, что удаётся не всегда.

Антон Бредихин, кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала «Архонт», советник Верховного атамана Союза казаков-воинов РФ и Зарубежья