Китайский профессор: Россия нас предупреждала о конфликте с США

26.05.2020, 5:40, Разное

25 мая 2020 Кристина Никитина

Профессор Центра международных отношений и общественных дел Шанхайского университета международных исследований (SISU) Ян Чэн рассказал, ответственен ли Китай за коронавирус и может ли между Пекином и Вашингтоном начаться холодная война.

REUTERS / Athit Perawongmetha

Профессор Центра международных отношений и общественных дел Шанхайского университета международных исследований (SISU) Ян Чэн в беседе с Baltnews рассказал, ответственен ли Китай за коронавирус, какими будут отношения РФ и Китая после пандемии, а также существует ли опасность развития новой холодной войны между Пекином и Вашингтоном.

За последние годы в отношениях между Китаем и США накопилось много разногласий, но ситуация с коронавирусом грозит усугубить и без того непростую ситуацию. Поводом для этого стали постоянные обвинения Китая со стороны Штатов в ответственности за коронавирус.

Только за последние несколько недель Вашингтон успел внести на рассмотрение конгресса законопроект о санкциях против КНР под названием “Об ответственности за COVID-19”, а также обвинить Пекин в попытках украсть американские разработки вакцины против коронавируса. А президент США Дональд Трамп каждый раз, говоря о коронавирусе, называет его либо “китайским”, либо “уханьским”.

Кто виноват в пандемии?

– Г-н Чэн, накануне в США подсчитали, что мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу составил девять трлн долларов. Как вы считаете, должен ли Китай расплачиваться за пандемию?

– Это вообще необоснованно. Потому что если смотреть на это так, то США тоже должны заплатить за ущерб, например, из-за финансового кризиса 2008 года. Он произошел именно в США, а потом распространился и по всему миру. Поэтому я бы сказал, что вирус – это то, что никто не хотел. Китай тоже не хотел, чтобы этот вирус принес такой ущерб. Сам Китай также получил большой ущерб от этого коронавируса, поэтому здесь нет виновных.

Почему администрация Трампа использует такую тактику? Все из-за внутренней политической повестки дня – скоро в США будут президентские выборы. На самом деле я думаю, что США сами виноваты. Мы, по официальным данным, передали информацию миру о коронавирусе 3 января, предупредили, что этот новый вирус очень опасен. Но Трамп обратил внимание на китайскую информацию не с самого начала.

Сейчас Трампа критикует не только оппозиция, но и простое население, которое является его потенциальными избирателями. Поэтому США, которые не отнеслись ответственно к сообщениям из Китая, пытаются перенести эту ответственность на Китай. Они используют такую тактику для того, чтобы найти внешнего врага. Трамп хочет показать, что виноват не он, а Китай. Понятное дело, что Китай здесь ни в чем не виноват.

Sputnik / Vladislav Vodnev Профессор Центра международных отношений и общественных дел Шанхайского университета международных исследований (SISU) Ян Чэн

– Американские власти неоднократно высказывали обвинения в сторону Китая. Как в Пекине относятся к таким заявлениям?

– Из официальных высказываний властей КНР становится все понятно. Недавно китайский МИД опубликовал официальный документ, в котором объясняется, почему США используют такой дезинформационный подход. Именно для того, чтобы назвать Китай виновным. Откуда вирус – это научный вопрос, это ни в коем случае не должны политизировать. Его должны изучать ученые, а не политики.

– Китай выделил два млрд долларов на помощь пострадавшим от коронавируса странам. В США тут же заявили, что эта сумма слишком маленькая.

– Китай выделил намного больше за все время пандемии. Там была и медицинская помощь. Мы направляли медицинские группы в Россию, в Сербию и в другие страны тоже. Также Китай направил много медицинских масок. Даже в США на каждого гражданина было отправлено определенное число медицинских масок – примерно десять или даже больше. Поэтому странно, что в США считают, что этого мало. Китай выделил гораздо больше денег, чем США.

Мы еще в самом начале объявили, что готовы выделить и средства, и производства, чтобы оказать помощь другим странам. Сейчас в Китае хоть и не полномасштабно на 100%, но уже наладилось производство.

Мы считаем, что коронавирус – это большой вызов для всего человечества, поэтому мировое сообщество должно справиться с ним сообща. Только вместе мы сможем справиться с ним.

– А повлиял ли коронавирус на торговую сделку между США и Китаем?

– Я думаю, что сделка будет. Но на самом деле торговые вопросы здесь не самые главные. Торговые вопросы всегда можно решить, всегда можно договориться. Здесь же самое главное, что существуют еще более важные и тревожные сигналы о том, что в политике есть проблемы. Это намного опаснее. Наши российские коллеги из Высшей школы экономики десять лет назад на конференции в Шанхае предупреждали, что основное противоречие в XXI веке будет именно между Китаем и США, между двумя моделями управления во главе с этими двумя державами.

С одной стороны – Китай, в котором авторитарный капитализм. Хотя мы в Китае не считаем, что мы авторитарные. Мы – рыночная экономика с китайской спецификой. С другой стороны – либеральные США. И вот российские коллеги предупреждали, что, даже если Китай не захочет конфликта, США и его союзники все равно будут вовлекать Пекин в конфликтную ситуацию. Оказывается, они были правы.

Поэтому я не сомневаюсь в торговых вопросах. Да, будет очень трудный путь, но, несмотря на сложности, консенсус будет достигнут. Просто осуществлять торговлю в нынешней ситуации с вирусом сложнее, чем раньше, но это не значит, что вообще нельзя договориться.

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Холодная война 2.0?

– Очевидно, что отношения между Пекином и Вашингтоном накаляются. Некоторые эксперты уже и вовсе называют их новой холодной войной.

– Я бы сказал, что это очень сложно, потому что есть большая разница между холодной войной и нынешний ситуацией. Во-первых, нынешний мир стал более глобализированным, и Китай тоже является частью этой глобализации. Да, США являются одним из самых главных игроков глобализации, но и Китай тоже. Поэтому мир уже не тот, что в период холодной войны, и очень сложно выйти из этой системы глобализации.

Я не думаю, что экономические элиты США захотят конфликта между Китаем и США, потому что им понятно, что КНР является очень выгодным рынком для них. Может быть, сейчас это место стало хуже, но по сравнению с другими странами китайский рынок все равно является наиболее привлекательным для американского капитала.

Декитаизационная глобализация – это сложно, и я бы даже сказал, что невозможно. Несмотря на то, что политическая элита США настроена решительно против Китая, финансовая элита, представленная на Уолл-Стрит, не сможет стопроцентно отказаться от огромного прибыльного китайского рынка.

Я думаю, что Китай все равно будет сохранять прежние позиции как важный рынок американских инвестиций, но США параллельно могут найти потенциальные рынки и в других странах – будет такой “Китай плюс”, как и в Японии сегодня делают. Они сохраняют в Китае многие производственные сети, но все равно ведут поиски других рынков, например, во Вьетнаме. Но вряд ли эти новые рынки смогут занять китайские позиции. Поэтому, с экономической точки зрения, я не думаю, что может повториться история холодной войны.

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– А с политической?

– Ситуация с политической безопасностью обстоит гораздо сложнее, поэтому многие западные аналитики высказывают идеи о новом биполярном мире. Я бы сказал, что пока еще далеко до биполярной структуры. В нынешней ситуации идет процесс биполяризации, поэтому пока до крайностей холодной войны еще далеко. Но ситуация действительно очень сложная как для Китая, так и для США. Поэтому политики, чтобы справиться с этим вызовом, должны иметь новое мышление. Они должны найти способ, чтобы выйти из этого кризисного положения.

На самом деле я думаю, что история холодной войны показала всему миру, что конфликт между державами будет очень опасным не только для них, но и для других стран. Поэтому для всего мирового сообщества важно, чтобы Китай и США начали откровенный диалог и нашли способ мирного сосуществования. И если там есть какая-то конкуренция, важно, чтобы она стала здоровой.

Распространение нынешнего коронавируса показало, что существуют много вызовов, с которыми одной стране никак не справиться, поэтому мы должны справляться с этим вместе. Мы в одной лодке. Мы должны рассматривать нынешний мир вне китайско-американского конфликта.

Об отношениях РФ и Китая

– А как вы оцениваете отношения РФ и Китая в период пандемии?

– Политические отношения улучшились. Например, между президентом Китая Си Цзиньпином и российским президентом Владимиром Путиным уже состоялось, по-моему, три телефонных разговора. Они выразили друг другу поддержку и показали миру, что у Китая и РФ есть общие интересы, как и прежде, по многим вопросам, но в данной ситуации обе стороны едины в борьбе с пандемией коронавируса. Поэтому вирус действительно стал импульсом к повышению качества российско-китайских отношений. Но это только один аспект.

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В китайско-российских отношениях есть и другие направления. Например, экономическое. И экономически этот вирус, конечно, окажет негативное влияние. Нормальные торговые отношения невозможны в таких условиях. Также и с туризмом – туристические потоки невозможны, границы закрыты, поэтому очевидно, что вирус окажет на эту сферу негативное влияние.

Еще есть и социальная сфера. Я думаю, для всех стран социальные последствия от вируса очень сильные, так как ксенофобии стало больше.

– Находите ли российско-китайские отношения перспективными?

– В будущем, я не сомневаюсь, что между Китаем и Россией будут очень хорошие и качественные отношения. Это показала история после холодной войны и распада СССР. Скоро уже будет почти 30 лет после распада СССР, и за это время китайско-российские отношения стали примером самых успешных отношений как для Китая, так и для России. У нас есть много стратегических партнеров, но только с Россией мы называемся партнерами взаимодействия.