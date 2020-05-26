 

У легендарного музыканта произошел сердечный приступ

26.05.2020, 5:40, Разное

72-летний гитарист группы Queen Брайан Мэй ранее попал в больницу из-за проблем с ягодичной мышцей. Он повредил ее, когда работал в саду. По мнению музыканта, людей привлекает все, что связано с пятой точкой, поэтому решил рассказать об этом многомиллионной аудитории.

Оказалось, главная проблема со здоровьем дала о себе знать позже. Его стали беспокоить боли в груди. Они не прекращались почти час. Докторам удалось нормализировать состояние Брайана, поэтому много времени он не провел в больнице. Сейчас Мэй уже выписан и проходит курс восстановления.

Музыкант также решил поиронизировать. Он сказал, что всегда настороженно относился к альбому Sheer Heart Attack (англ. “Явный сердечный приступ” – Прим. ред.), который вышел в середине 70-х. Тогда группа опасалась, что название пластинки может обидеть людей, которые перенесли сердечный приступ. Однако после пережитого Мэй с уверенностью может сказать, что его альбом нисколько не огорчает.

Также Мэй сообщил, что он испытывает проблемы с позвоночными дисками. Музыкант предположил, что это произошло из-за гитары, которую он не снимает с плеча уже 50 лет.

Напомним, ранее гитарист группы Queen, фронтменом которой раньше был Фредди Меркьюри, заявил, что в пандемии коронавируса, по его мнению, виноваты люди, которые едят мясо. Брайан в начале 2020 года стал вегетарианцем.



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