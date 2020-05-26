Стало известно о смягчении ограничений из-за коронавируса в Испании

26.05.2020, 5:40, Разное

Власти Испании с 1 июля отменят двухнедельный карантин для иностранных туристов. В пресс-службе правительства уточнили, что решение о смягчении ограничений было принято на межминистерской встрече в понедельник.

Напомним, 12 мая испанское правительство ввело обязательный карантин для всех людей, которые приезжают из других стран. Как уточняет РИА Новости, сейчас границы для туристов закрыты, а количество международных рейсов ограничено.

Испания занимает четвертое место в мире по числу заболевших коронавирусом COVID-19. В стране зарегистрировали 282 852 случая заражения. Вылечились 196 958 граждан. Жертвами стали 28 752 пациента.