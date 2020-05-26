 

Посетителям McDonald’s в Японии разрешили есть в помещении

26.05.2020, 5:30, Новости дня

Сеть быстрого питания McDonald’s со вторника возобновила работу в обычном режиме более чем 1 тыс. ресторанов в столичном регионе Японии и в северной префектуре Хоккайдо, сообщила пресс-служба компании.

Посетителям McDonald’s в Токио, в соседних префектурах Канагава, Сайтама, Тиба, а также в северной префектуре Хоккайдо вновь разрешили есть в помещениях сети быстрого питания, передает ТАСС.

При этом руководство сети приняло ряд профилактических мер, сократив число посадочных мест, предусмотрев на полу разметку, чтобы люди не стояли в очереди слишком близко друг к другу, и затянув пленкой кассы на уровне лица.

С конца апреля McDonald’s перевел почти 2,9 тыс. своих точек по всей Японии в режим работы навынос и на доставку.

Накануне заместитель мэра столицы Владимир Ефимов обозначил срок возобновления работы ресторанов в Москве.

Напомним также, в начале апреля сети ресторанов быстрого питания Burger King и McDonald’s запустили программу поддержки российских медиков.



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