 

Мнение: Прокуратура просит для Уилана 18 лет тюрьмы за шпионаж

26.05.2020, 5:20, Разное

Прокуратура потребовала для американского шпиона Пола Уилана 18 лет колонии строго режима за шпионаж.
Взяли Уилана в конце 2018-го года и несмотря на попытки Уилана отпираться, следствие настаивало, что прямых и косвенных улик против бывшего американского морпеха, занимавшегося вербровкой на территории РФ более чем достаточно.
В последнем слове Уилан заявил что невиновен и просил оправдательного приговора.
Решение суда по нему объявят 15 июня.

Как представляется, Уилан получит большой срок, а затем либо сразу, либо через какой-то промежуток времени, его обменяют на кого-то из наших, кто сидит в амеркианской тюрьме. Сильно сомневаюсь, что он отмотает весь срок в России, скорее это пополнение "обменного фонда".

Источник: Colonel Cassad



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