В Луганской области прокуратура установила 600 человек, пострадавших от пыток боевиков

26.05.2020, 5:15, Новости дня

Прокуратура Луганской области установила около 600 человек, пострадавших от пыток со стороны боевиков на Донбассе. Об этом 25 мая “Радіо Свобода” рассказал прокурор Луганской области Алексей Ляшенко.

“Прокуратура Луганской области осуществляет процессуальное руководство более 6 тыс. уголовных производств по правонарушениям, совершенным незаконными вооруженными формированиями, которые находятся под контролем оккупационной администрации России. С целью систематизации и аккумуляции данных о пострадавших от преступлений физических и юридических лиц, в прокуратуре введен соответствующий реестр”, – отметил Ляшенко.

Также, по его данным, в настоящее время в реестр досудебных расследований внесены сведения о более 4200 пострадавших в результате уголовных преступлений, связанных с вооруженной агрессией России против Украины.

Ранее в этот же день прокуратура Луганской области сообщила о введении реестра физических и юридических лиц, потерпевших от преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на оккупированной территории или связанных с вооруженной агрессией России против Украины.

Как отметили в прокуратуре, этот реестр позволит гражданам получить соответствующий процессуальный статус потерпевшего, установить размер причиненного ущерба и обратиться в суд для его последующего возмещения.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.