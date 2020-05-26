ВОЗ приостанавливает испытания гидроксихлорохина для лечения коронавируса

26.05.2020, 5:10, Новости дня

Решение было принято после публикации исследования в медицинском журнале «Ланцет» на прошлой неделе, которое показало, что препарат может повысить риск смерти среди пациентов с COVID-19, сообщил на виртуальной пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Тедрос сказал, что группа «Солидарные исследования», в которую входили сотни больниц по всему миру, регистрировавшие пациентов для тестирования нескольких возможных способов лечения коронавируса, приостановила испытания с использованием этого препарата в качестве меры предосторожности.

Гидроксихлорохин обычно используется для лечения артрита, но ряд политиков, в том числе президент Трамп, поддерживали использование препарата в качестве средства от вируса, побуждая правительства своих стран закупать его.

На прошлой неделе президент Трамп сказал, что принимает препарат в качестве профилактической меры, но в воскресном интервью Sinclair Broadcasting, он сказал, что закончил двухнедельный курс употребления препарата.

«Закончил, только что закончил», – заявил американский лидер. – «И, кстати, я все еще здесь. Насколько я знаю, я здесь».

Министр здравоохранения Бразилии также рекомендовал на прошлой неделе использовать гидроксихлорохин, а также противомалярийный хлорохин для лечения даже легких случаев COVID-19.

Исследование «Ланцет» показало, что оба препарата могут вызывать потенциально серьезные побочные эффекты, в том числе сердечную аритмию.

Ни один из препаратов не помог пациентам, госпитализированным с COVID-19, согласно исследованию, в котором были просмотрены записи о 96000 пациентов в сотнях больниц.

Глава ВОЗ заявил, что оба препарата в целом безопасны для пациентов с аутоиммунными заболеваниями или малярией.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила на брифинге в понедельник, что «Солидарные исследования» рассматривали только воздействие гидроксихлорохина, а не хлорохина.

По ее словам, решение о приостановлении регистрации на испытания с использованием гидроксихлорохина было «временной мерой».

Пандемия COVID-19, начавшаяся в конце прошлого года в Китае, унесла жизни около 350000 человек во всем мире и заразила почти 5,5 миллиона человек, согласно данным AFP, полученных из официальных источников.

Поскольку многие страны начинают постепенно снимать ограничения, ВОЗ подчеркнула необходимость поддерживать физическое дистанцирование и наращивать усилия по тестированию и выявлению случаев.

«Все страны должны оставаться в состоянии повышенной готовности», – сказала эксперт ВОЗ Мария Ван Керхове.

Глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предостерег от идеи о том, что пандемия может распространяться волнами.

«Предполагая, что он находится на нисходящей траектории, а следующая опасная точка – какое-то время в октябре или ноябре, я думаю, это будет опасное предположение», – сказал он.