ВОЗ приостанавливает испытания гидроксихлорохина для лечения коронавируса
26.05.2020, 5:10, Новости дня
Решение было принято после публикации исследования в медицинском журнале «Ланцет» на прошлой неделе, которое показало, что препарат может повысить риск смерти среди пациентов с COVID-19, сообщил на виртуальной пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Тедрос сказал, что группа «Солидарные исследования», в которую входили сотни больниц по всему миру, регистрировавшие пациентов для тестирования нескольких возможных способов лечения коронавируса, приостановила испытания с использованием этого препарата в качестве меры предосторожности.
Гидроксихлорохин обычно используется для лечения артрита, но ряд политиков, в том числе президент Трамп, поддерживали использование препарата в качестве средства от вируса, побуждая правительства своих стран закупать его.
На прошлой неделе президент Трамп сказал, что принимает препарат в качестве профилактической меры, но в воскресном интервью Sinclair Broadcasting, он сказал, что закончил двухнедельный курс употребления препарата.
«Закончил, только что закончил», – заявил американский лидер. – «И, кстати, я все еще здесь. Насколько я знаю, я здесь».
Министр здравоохранения Бразилии также рекомендовал на прошлой неделе использовать гидроксихлорохин, а также противомалярийный хлорохин для лечения даже легких случаев COVID-19.
Исследование «Ланцет» показало, что оба препарата могут вызывать потенциально серьезные побочные эффекты, в том числе сердечную аритмию.
Ни один из препаратов не помог пациентам, госпитализированным с COVID-19, согласно исследованию, в котором были просмотрены записи о 96000 пациентов в сотнях больниц.
Глава ВОЗ заявил, что оба препарата в целом безопасны для пациентов с аутоиммунными заболеваниями или малярией.
Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила на брифинге в понедельник, что «Солидарные исследования» рассматривали только воздействие гидроксихлорохина, а не хлорохина.
По ее словам, решение о приостановлении регистрации на испытания с использованием гидроксихлорохина было «временной мерой».
Пандемия COVID-19, начавшаяся в конце прошлого года в Китае, унесла жизни около 350000 человек во всем мире и заразила почти 5,5 миллиона человек, согласно данным AFP, полученных из официальных источников.
Поскольку многие страны начинают постепенно снимать ограничения, ВОЗ подчеркнула необходимость поддерживать физическое дистанцирование и наращивать усилия по тестированию и выявлению случаев.
«Все страны должны оставаться в состоянии повышенной готовности», – сказала эксперт ВОЗ Мария Ван Керхове.
Глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предостерег от идеи о том, что пандемия может распространяться волнами.
«Предполагая, что он находится на нисходящей траектории, а следующая опасная точка – какое-то время в октябре или ноябре, я думаю, это будет опасное предположение», – сказал он.
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Русская служба «Голоса Америки»
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