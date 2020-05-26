VOAэкспресс 25 мая 2020

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26.05.2020, 5:10, Новости дня

День поминовения

В последний понедельник мая в США отмечается День поминовения. Этот день посвящён памяти американских военных, погибших в войнах и вооружённых конфликтах, в которых США принимали участие

Несмотря на пандемию коронавируса, президент США Дональд Трамп принял участие сразу в двух мероприятиях по случаю праздника – посетил Арлингтонское мемориальное кладбище и исторический форт в Балтиморе.

Ветераны

Фотограф Associated Press Дэвид Голдман посетил дома 12 семей американских ветеранов, умерших от коронавируса. Голдман спроецировал фотографии погибших ветеранов на дома их родных. Из-за риска заражения у близких часто даже нет возможности попрощаться.

Crew Dragon

Пандемия пандемией, а освоение космоса – по расписанию. На мысе Канаверал провели генеральную репетицию старта корабля Crew Dragon

Звездные войны

25 мая 1977 года состоялась премьера первого фильма из серии «Звездных войн». Рассказываем, какие произведения вдохновили Джорджа Лукаса на создание культовой киносаги, какого советского режиссера называют «крестным отцом» фильмов Лукаса, при чем здесь диснеевский Гуфи и нацистская Германия, а также кто из мировых лидеров кроется за образом императора Палпатина?

  • Русская служба «Голоса Америки»

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