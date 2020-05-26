 

С Baltic Pipe мы не только станем независимы, но и будем диктовать России условия

26.05.2020, 5:00, Новости дня

На протяжении многих лет Польше приходилось платить РФ за газ больше, чем Германии, из-за отсутствия альтернативы, пишет wPolityce. Поэтому заявление президента страны Анджея Дуды о начале строительства газопровода Baltic Pipe поляки должны воспринять в качестве исторического момента: начала обретения страной полной газовой независимости.


Reuters

Начиная с 2022 года Польша станет независимой в плане поставок газа — решающим фактором в этом вопросе станет завершение строительства газопровода Baltic Pipe. Уже сейчас газопорт в городе Свиноустье серьёзно повышает уровень энергетического суверенитета Польши, потому что она может покупать газ, у кого пожелает, среди прочего у США, пишет wPolityce.  

«Но главное то, что мы сейчас строим газопровод от норвежского шельфа, который обеспечит нам полную независимость. Тогда мы на самом деле будем решать, подпишем ли мы договор с российским поставщиком или нет», — заявил в воскресенье президент Польши Анджей Дуда. При этом польский лидер отметил, что до сих пор Польша была вынуждена заключать договоры с российской стороной, так как не имела альтернативы, а газ полякам нужен. 

«Сейчас мы хотим довести ситуацию до того, чтобы начиная с 2022 года именно мы решали, подпишем мы его или нет, будем импортировать газ с этого или с другого направления. Это настоящий суверенитет, это настоящая диверсификация поставок, это совершенно другое позиционирование Польши, нежели имело место прежде, когда мы платим и платили за газ больше, чем Германия», — не без обиды объяснил Дуда. 

Польский лидер также подчеркнул, что власти рассматривают внутрипольские дела в качестве абсолютно приоритетных. «Нет никаких других важных вопросов, сравнимых с польскими вопросами», — констатировал он. 

Портал нопоминает, что в начале мая президент Польши объявил о начале строительства газопровода Baltic Pipe, окончание которого планируется на 1 октября 2022 года. Он пояснил, что 30 апреля польская компания Gaz System SA подписала договор на строительство этого газопровода с итальянской компанией Saipem. «Эта инвестиция уже стартовала, у неё уже имеются все разрешения как с датской, так и с польской стороны», — резюмировал он. 



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