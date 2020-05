Слабый прогноз потянул акции Alibaba вниз

26.05.2020, 4:55, Новости дня

Акции Alibaba Group Holding Ltd. упали после того, как китайский гигант электронной коммерции озвучил прогноз по доходам. В компании ожидают замедления роста выручки в этом году, что отражает экономическую неопределенность в Китае, а также влияние американо-китайской напряженности в торговых отношениях, что также может негативно сказаться на бизнесе.

Котировки Alibaba снижались на 4% в Гонконге после падения почти на 6% в Нью-Йорке. Гигант электронной коммерции прогнозирует рост продаж в этом году по меньшей мере на 27,5% до более чем 650 миллиардов юаней (91 миллиард долларов), что ниже по сравнению с ранним прогнозом в 35% и немного ниже оценок аналитиков. Несмотря на то, что в мартовском квартале доход компании вырос на 22% по сравнению с ожидаемым и составил 114,3 миллиарда юаней, это ознаменовало самые медленные темпы роста.

Негативный эффект был усилен тем, что компания поставила довести продажи до 650 млрд юаней, что является довольно скромной целью — это на треть меньше той планки, которая была поставлена в начале года.

Онлайн-шоппинг начал восстанавливаться в марте, сообщили в компании. Однако текущий прогноз показывает, что вторая по величине мировая экономика еще не полностью оправилась от последствий пандемии Covid-19, а потребители все еще не хотят тратить много на товары, пусть и с большими скидками. Самая ценная азиатская корпорация также борется с ростом числа конкурентов, таких как ByteDance Ltd. и Pinduoduo Inc. Alibaba также конкурирует с Tencent Holdings Ltd. за лидерство в разных сферах, начиная от онлайн-медиа и заканчивая платежами и облачными вычислениями. Кстати, JD.com, китайский онлайн-ритейлер №2, прогнозирует лучший, чем ожидалось, доход в этом квартале.

Alibaba потеряла более $70 млрд. капитализации с начала пандемии коронавируса в январе, и теперь ей приходится бороться не только с неопределенной глобальной экономической обстановкой, но и с любыми потенциальными последствиями от напряженности в торговых отношениях Китая и США.

Alibaba также внимательно следит за развитием событий, связанных с принятием Сенатом США законопроекта, направленного на исключение из котировальных списков американских бирж акций тех китайских компаний, которые не привели систему бухгалтерской отчётности в соответствие с американскими стандартами.

Для китайских IT-гигантов возможность торговаться на американских биржах открывает доступ к дополнительным источникам финансирования, но законодатели в США пытаются перекрыть эти инвест-каналы. На прошлой неделе американские власти выдали запрет Федеральному пенсионному фонду на вложения в активы китайских компаний. Инициатива по делистингу китайских компаний должна пройти согласование в Конгрессе США и быть утверждена президентом страны, прежде чем она станет действующим законом.

"Все эти годы мы последовательно стремились развивать бизнес в долгосрочной перспективе… Мы будем стараться соблюдать любое законодательство, целью которого является защита и обеспечение прозрачности для инвесторов, покупающих ценные бумаги на американских фондовых биржах", — заявила Мэгги Ву.

Чистая прибыль Alibaba за мартовский квартал составила 3,2 миллиарда юаней, что на 88% меньше, чем год назад. В феврале Alibaba объявила об отказе от некоторых сборов за обслуживание для продавцов Tmall, испытывающих финансовые затруднения. В апреле компания запустила новую программу субсидирования в размере 10 миллиардов юаней для пользователей Tmall. Эти инициативы могут привести к дальнейшему снижению маржи в июне.

"Сложность заключается в том, чтобы Alibaba добилась такого же роста в этом году", — сказал Стивен Чжу (Steven Zhu), шанхайский аналитик из Pacific Epoch. "Из-за того, что компания слишком велика, она должна потратить гораздо больше усилий".

Топ-менеджеры Alibaba уверены в постепенном восстановлении сектора электронной коммерции в течение года. Помимо основного направления деятельности, в конечном счете, должны развиваться и более молодые подразделения, такие как подразделение облачных вычислений. Доходы этого бизнеса за квартал подскочили на 58%.