В конце июня “Вектор” начнет клинические испытания вакцины от COVID-19

26.05.2020, 4:55, Новости дня

В конце июня государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" планирует начать клинические испытания вакцины от коронавируса COVID-19.

В испытаниях будут участвовать три перспективных препарата, уточняет ТАСС со ссылкой на гендиректора "Вектора" Рината Максютова.

Испытания начнутся 29 июня — сразу после того, как будет получено разрешение Минздрава РФ и поступят результаты тестов вакцины на животных. Максютов отметил, что разработка и испытания вакцины идут по графику.