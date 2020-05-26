В конце июня “Вектор” начнет клинические испытания вакцины от COVID-19
26.05.2020, 4:55, Новости дня
В конце июня государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" планирует начать клинические испытания вакцины от коронавируса COVID-19.
В испытаниях будут участвовать три перспективных препарата, уточняет ТАСС со ссылкой на гендиректора "Вектора" Рината Максютова.
Испытания начнутся 29 июня — сразу после того, как будет получено разрешение Минздрава РФ и поступят результаты тестов вакцины на животных. Максютов отметил, что разработка и испытания вакцины идут по графику.
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