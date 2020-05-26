Сингапур в третий раз понизил прогноз по ВВП на 2020 год

26.05.2020, 4:55, Новости дня

Сингапур в третий раз понизил прогноз ВВП на 2020 год: экономика города-государства готовится к самому глубокому спаду в своей истории. По оценке Министерства торговли и промышленности сокращение ВВП в этом году составит 4-7%.

Это уже третье официальное снижение экономических прогнозов на этот год. Последний прогноз предусматривал сокращение валового внутреннего продукта в диапазоне 1-4%.

Что касается текущей ситуации, то, по данным сингапурского Минторга в I квартале ВВП города-государства снизился на 0,7% в годовом выражении и на 4,7% – в квартальном. Результат оказался лучше прогнозов, но в ведомстве полагают, что поводов для оптимизма пока недостаточно.

“Сохраняется значительная степень неопределенности относительно продолжительности и серьезности вспышки COVID-19, а также траектории восстановления экономики”, – заявили в Министерстве. Там добавили, что “сбои в основных экономиках мира оказались более серьезными, чем ожидалось”.

Согласно последним данным рост производства в городе-государстве в I квартале составил 6,6% в годовом разрезе, сектор гостиничных услуг и общепита упал на 23,8%. Логистика и хранение просели на 8,1% по сравнению с прошлым годом. Финансовый и страховой сектор выросли на 8%.

Между тем, по оценке экспертов, Сингапур уже переживает самый глубокий спад за всю свою 55-летнюю историю. Власти города-государства ожидают резкого роста безработицы и падения среднего дохода населения.

Аналитики ожидают, что экономику, зависящую от торговли, уже во II квартале ожидает более глубокое сокращение из-за серьезных ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса. В Сингапуре один из самых высоких уровней заболеваемости в Азии: по состоянию на 25 мая там было зафиксировано 31960 случаев заражения COVID-19 и 23 летальных исхода.