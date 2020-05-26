Канадские ученые назвали картофель полезным для здоровья мышц

26.05.2020, 4:53, Разное

Канадские исследователи после проведенного исследования назвали картофель полезным продуктом для поддержания здоровья мышц. Овощ является отличным источником белка, необходимого для жизнедеятельности организма.

Специалисты, представляющие Университет МакМастер, акцентируют внимание на большой популярности различных растительных диет, однако организм получает полезные аминокислоты далеко не от всех продуктов. В картофеле, по сравнению с другими овощами, содержится вещество, способное увеличивать производство белка.

Картофель способствует увеличению скорости образования мышечного белка не хуже обычного протеина. Это удалось подтвердить с помощью эксперимента – в рамках исследования одна группа добровольцев должна была потреблять протеин, а вторая – питаться блюдами из картофеля в двойном объёме. Увеличение мышц наблюдалось у людей, употреблявших продукт растительного происхождения.

Исследователи считают, что белки овоща биологически активны, так как богаты всеми незаменимыми для организма аминокислотами. Регулярное потребление картофеля окажет благотворное воздействие на здоровье, ведь он повышает тонус, снижает давление, защищает сосуды от атеросклероза и имеет массу других полезных свойств.