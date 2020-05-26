Самоходный миномет на базе бронеавтомобиля «Тигр» прошел заводские испытания

26.05.2020, 4:48, Новости дня

Самоходный миномет МЗ-204 «Горец», разрабатываемый на базе многоцелевого колесного бронеавтомобиля «Тигр», прошел заводские испытания, сообщил генеральный директор ООО «Военно-промышленная компания» («ВПК») Александр Красовицкий.

«Проект [«Горец»] находится в стадии изучения результатов заводских испытаний опытного образца специалистами силовых ведомств», – цитирует Красовицкого ТАСС.

Он также отметил, что работа по созданию «Горца» велась в инициативном порядке.

По словам Красовицкого, самоходный миномет МЗ-204 «Горец» представляет собой бронеавтомобиль «Тигр» с установленной на корме машины 120-мм артиллерийской системой с электроприводами наведения по углу возвышения и по азимуту. «Главным преимуществом данной разработки перед зарубежными аналогами является нахождение боевого расчета системы внутри бронированного корпуса «Тигра» при стрельбе», – сказал Красовицкий.

По его словам, «Горец» работает в полностью автоматизированном режиме и может получать данные целеуказания от беспилотных летательных аппаратов. «Обстановка, данные о целях отображаются на цветном многофункциональном ЖК-мониторе командира расчета», – добавил Красовицкий.

Глава «ВПК» подчеркнул, что «Горец» может применять корректируемые боеприпасы, в частности 120-мм высокоточную управляемую мину «Грань».

Напомним, в феврале стали известны сроки начала серийного производства новейших российских артиллерийских комплексов, в том числе 82-мм самоходного миномета «Дрок», 120-мм самоходного орудия на автомобильном шасси «Флокс» и 152-мм самоходного орудия на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера «Магнолия».