Мнение: Терапевтические пытки

26.05.2020, 4:40, Разное

Увлечение людей психологией приводит к распространению морального насилия.

Вот какой интересный пример я сегодня прочитала в ленте.

Это про какую-то “терапию”. Обучение умению говорить “нет”.

“Суть – каждый день доставать из колоды карту и практиковать то, что на ней написано весь день.

Допустим, в DBT я достаю карту «умение спокойно говорить нет». Там написано, что я имею право говорить нет и делать это можно так.

1. Сначала валидировать запрос или чувства другого. «Я понимаю, почему ты хочешь это…», или «Мне жаль, что ты так чувствуешь…», «Мне приятно, что ты подумал обо мне в качестве решения…»

2. И потом сказать, что предпочтительно для вас – «я бы предпочел этого не делать», или «сейчас это проблематично для меня», или «у меня уже есть другие планы».



Представьте себе эту “терапию”.

Есть у вас, допустим, партнер. Он живой человек, но вы решили попрактиковать на нем свое умение говорить “нет”.

Для этого ему нужно отказывать весь день, вот в такой изуверской и извращенной форме.

“Подай чайный пакетик”, – говорит он вам, допустим.

“Понимаю, почему ты хочешь этого, – таинственно говорите ему вы (или торжественно, или игриво, или томно). – Но сейчас это проблематично для меня”.

Или он на секс намекает, тогда вы ему: “Мне приятно, что ты подумал обо мне в качестве решения, но я бы предпочла этого не делать.”

Может оказаться, что партнер ничего у вас не попросит за весь день, потому что люди, нуждающиеся вот в такой “терапии”, обычно живут в глухом дефолте.

В этом случае вам предлагается “валидировать чувства другого”.

По сути, залезть ему в голову и рассказать за него, что он чувствует и чего хочет.

Например. “Я знаю, что не прочь поесть мой суп на обед, гороховый. Но нет, у меня другие планы”.

Умение говорить “нет” крайне важно, особенно когда ничего не просят.

Чаще всего партнеры просят не чего-то вашего, а напоминают вам о вашей обязанности. Большая часть запросов от постоянных партнеров – именно об этом. О том, что вы должны, о том, что вы обещали, о том, о чем с вами договорились.

Например: “Ты поставила мою машину в гараж? Закрыла ее нормально?”

А вы ему: “Понимаю твои чувства. Но ничем не смогу тебе помочь”.

Или: “Ты вынула из стиралки белье?”

А вы: “Мне приятно, что ты обратился ко мне, но у меня другие планы”.

Если учиться говорить “нет” вот так, скоро говорить “нет” будет совсем некому.

А вы можете привести примеры вот таких вот изуверских пыток партнеров под видом “терапии”?