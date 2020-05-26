Началось строительство первого стратегического стелс-ракетоносца ПАК ДА

26.05.2020, 4:30, Новости дня

Россия начала изготовление первого опытного образца стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА, изделие 80), сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.

«Изготовлением элементов планера первой машины займется один из авиазаводов в структуре Объединенной авиастроительный корпорации, разработка рабочей конструкторской документации завершена, началась поставка материалов», – приводит слова одного из источников ТАСС.

По сведениям другого источника, в настоящее время уже ведется изготовление кабины самолета. «Окончательная сборка всей машины должна завершиться в 2021 году», – добавил он.

Напомним, в декабре минувшего года Минобороны назвало сроки принятия на вооружение Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Ранее были определены облик и характеристики ПАК ДА. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о проекте самолета.