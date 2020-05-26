Вирусолог предсказал исчезновение коронавируса через две недели

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26.05.2020, 3:54, Разное

Коронавирус похож на сезонный грипп, отметил эксперт. Природа заболевания и своевременно принятые карантинные меры позволили остановить распространение COVID-19, сообщил Альмиранте, который заведует отделом инфекционных заболеваний в одной из клиник Барселоны.

Эпидемия коронавируса быстро затронула все страны мира, затем ее распространение замедлилось, констатировал специалист. Он напомнил, что грипп летом практически исчезает.

Сравнивая его с коронавирусом, Альмиранте сделал прогноз, что эпидемия фактически завершится через две-три недели. Вторую волну COVID-19 эксперт назвал маловероятной.

В Испании коронавирус пошел на спад с первой половины мая. В стране отменены практически все ограничительные меры, работают магазины, кафе и рестораны.

Власти страны надеются провести полноценный туристический сезон. Премьер-министр королевства Педро Санчес объявил об открытии Испании для иностранных туристов с 1 июля. Помещать прибывших на двухнедельный карантин не будут.

Кроме того, 8 июня возобновятся игры национального футбольного чемпионата, прерванные из-за коронавируса. Правда, первое время матчи будут проходить без зрителей.

Напомним, что в России за последние сутки выявили 8 946 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в нашей стране превысило 353 тысячи. В мире COVID-19 диагностирован у 5,31 миллиона человек.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 25 Май 2020 в 12:44 PDT



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