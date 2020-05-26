 

Украина захотела «выбить» Россию из космических программ США

26.05.2020, 3:48, Новости дня

Украина может «выбить» Россию из американских космических проектов, для этого необходимо наладить производство ракетных двигателей, сообщил глава космического агентства страны Владимир Усов в интервью изданию «Левый берег».

По его словам, в мире есть 10-12 стран, способных производить свои космические аппараты и ракеты-носители, из которых только пять имеют налаженный полный производственный цикл, передает РИА «Новости».

«Это такой своеобразный элитный клуб, где Украина сохраняет свою субъектность», – отметил Усов.

Он добавил, что Киев, как и Вашингтон, в настоящее время зависит от Москвы в ракетостроении, так как не производит двигатели первой ступени. При этом Усов считает, что Украина может начать изготавливать двигатели и поставлять их США.

«Мы можем их производить, так как в советские времена подобные двигатели были созданы силами наших конструкторских бюро. Если мы это сделаем, у нас появится не номинальный, а реальный полный производственный цикл, и мы перестанем зависеть от России», – объяснил Усов.

По оценке главы украинского космического агентства, для реализации этого плана осталось найти 30-40 млн долларов.

Усов рассказал, что российские двигатели в США используются на ракете-носителе Atlas ULA и ракете среднего класса Antares. По его словам, Соединенные Штаты ищут альтернативу этим двигателям. Он утверждает, что Украина может помочь в этом деле, если наладит производство двигателей, и уже обратилась к американцам с более выгодным, чем у России, предложением. Усов не уточнил, что именно Киев предложил Вашингтону, учитывая, что в стране не производят аналогов российского двигателя.

«Если украинским руководством будет принято соответствующее политическое решение, мы смогли бы выбить российские компании из проекта Antares, как минимум», – считает Усов.

Накануне глава украинского государственного космического агентства предупредил о скором закрытии «окна возможностей» в космической сфере для Киева. Он также признал, что разрабатываемая в течение 15 лет украинская ракета «Циклон-4» «уже никуда не полетит».

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев выразил уверенность, что планы Украины продавать ракетные двигатели в США нереализуемы.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, почему от космического будущего Украины осталось только советское прошлое.



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