 

Главврач Александровской больницы в Киеве заявила о поджоге медучреждения

26.05.2020, 3:30, Новости дня

Пожар в Александровской клинической больнице города Киева, куда привозят больных COVID-19, произошел из-за умышленного поджога. Об этом на своей странице в Facebook написала главный врач Людмила Антоненко.

“Пожарные быстро приехали на спасение, оперативно локализовали очаг и ликвидировали пожар. Первоначальная версия “короткое замыкание проводки” не подтвердилась, зато специалисты определили, что это был умышленный поджог”, – отметила она.

По ее словам, в результате пожара никто не пострадал.

Пожежа в ОКЛ…Сьогодні, близько 18 години вечора, сталася пожежа в одному із корпусів Олександрівської клінічної…

Posted by Lyudmila Antonenko on Esmaspäev, 25. mai 2020

Ранее в этот день Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о пожаре в медучреждении на улице Шелковичной, 39/1, где находится Александровская больница.

Изначально спасатели заявили, что на последнем этаже шестиэтажного корпуса больницы в подсобном помещении произошло короткое замыкание с последующим горением.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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