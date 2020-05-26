Прокуратура Нидерландов может приобщить к делу MH17 интервью Гиркина

26.05.2020, 3:30, Новости дня

Прокуратура Нидерландов может приобщить к делу о катастрофе Boeing 777 на Донбассе сделанные в СМИ заявления одного из обвиняемых, бывшего офицера российской разведки и “министра обороны ДНР” в 2014 году Игоря Гиркина. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель ведомства Брехтье ван де Мосдейк.

По ее словам, интервью могут быть добавлены в дело, “которое очень большое и содержит самые разнообразные документы”.

Вместе с тем, она добавила, что пока неясно, будут ли определенные интервью Гиркина использованы в качестве доказательств.

18 мая на YouTube-канале основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона вышло интервью с Гиркиным. Программу записали по Skype. Во время интервью Гиркин говорил о военном конфликте на Донбассе, сбитом в Донецкой области малайзийском самолете, о президенте РФ Владимире Путине, его бывшем помощнике Владиславе Суркове и суде в Гааге.

Спустя два дня боевик дал интервью газете Times. В нем он заявил, что берет на себя “моральную ответственность” за гибель 298 человек на борту Boeing 777.

С апреля по август 2014-го Гиркин участвовал в военном конфликте на Донбассе. Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области и удерживали город до июля. В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия “министра обороны ДНР” и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать.

Журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что информация, озвученная Гиркиным в интервью Гордону, может быть использована в судебном процессе в Нидерландах. “Для меня очевидно, что часть вопросов была подготовлена с целью, чтобы Гиркин попался”, – подчеркнул представитель Bellingcat.