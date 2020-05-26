Первый иранский танкер с бензином прибыл в Венесуэлу

26.05.2020, 3:25, Новости дня

Первый из пяти иранских танкеров пришвартовался в понедельник в Венесуэле, заявили в Каракае. Это произошло на фоне растущей обеспокоенности Вашингтона относительно отношений между Ираном и Венесуэлой.

В заявлении, сделанном по государственному телевидению, министр нефти Тарек Эль-Айссами заявил, что конвой является выражением «самоопределения» венесуэльского народа, и высоко оценил дружбу Тегерана.

«Какое большое счастье видеть Иран в эти времена рядом», – сказал министр в окружении членов военного руководства.

Ранее Эль-Айссами поделился в «Твиттере» фотографиями первого корабля «Fortune», прибывающего на нефтеперерабатывающий завод Эль-Палито на северо-западном побережье Венесуэлы.

«Мы продолжаем выигрывать!» – написал Эль Айссами.

Соединенные Штаты внимательно следили за поставками, опасаясь, что Иран и Венесуэла – находящиеся под санкциями США – переведут свои давние связи на новый стратегический уровень.

Корабли ВМС США, расположенные у берегов Венесуэлы, ведут наблюдение за иранскими танкерами. В прошлом месяце Вашингтон объявил об усилении своего присутствия в регионе, сославшись на растущую угрозу со стороны организованной преступности.

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Каракасом усилилась после срыва в Венесуэле военной операции группы наемников, координируемой частной американской охранной компанией.

США усилили санкции против президента-социалиста Николаса Мадуро и его окружения, предложив награду в 15 миллионов долларов за Мадуро, обвинив его в разработке плана по контрабанде наркотиков.

Вашингтон и более 50 других стран обвиняют Мадуро в фальсификации выборов 2018 года и вместо него признают временным президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Иранские танкеры прибывают в период хронической нехватки топлива в охваченной кризисом южноамериканской стране, ситуация в которой осложнена пандемией коронавируса.

В настоящее время бензин продается на черном рынке в Каракасе по цене до трех долларов за литр, что является неслыханным в стране, где привыкли заправляться практически даром. Ежемесячная минимальная заработная плата составляет 4,6 доллара.

Венесуэла может похвастаться самыми большими доказанными запасами нефти в мире, но при нынешнем режиме ее добыча резко упала, а сам экспорт «черного золота» был затруднен введенными США санкциями.

Военно-морской флот Венесуэлы в «Твиттере» заявил, что его корабли сопровождают второй танкер «Форест», который уже вошел в территориальные воды страны.

По сообщению государственного телевидения, в ближайшие дни прибудут другие иранские танкеры – «Петуния», «Факсон» и «Клавель».

По сообщениям прессы, флот перевозит около 1,5 млн баррелей бензина.

Тегеран предупредил о «последствиях», если США остановят доставку кораблей к месту назначения.

Иран и Венесуэла поддерживают тесные отношения с тех пор, как покойный лидер социалистов Уго Чавес пришел к власти в Каракасе в 1999 году.

Венесуэла находится в состоянии рецессии в течение шести лет, ее экономика находится в плачевном состоянии, а граждане страны борются с нехваткой предметов первой необходимости, таких как продукты питания и лекарства.

Санкции США, нацеленные на экспорт венесуэльской нефти, лишили Каракас жизненно важных доходов.

Венесуэла почти полностью зависит от доходов от нефти, но ее добыча упала примерно 75% по сравнению с уровнем года.

Правительство Мадуро обвиняет в санкциях США, в том числе против государственной нефтяной компании PDVSA, но многие аналитики говорят, что режим попросту не захотел инвестировать или поддерживать инфраструктуру.

Падение цен на нефть с 2014 года усугубило экономический кризис в Венесуэле.

В прошлом месяце министерство нефти сообщило, что цена на венесуэльскую нефть упала до самого низкого уровня за последние два десятилетия – менее чем на 10 долларов за баррель. В прошлом году он в среднем составил $ 56,70.