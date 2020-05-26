Le Monde – сотрудники Facebook и Twitter смогут работать из дома на постоянной основе

26.05.2020, 3:15, Новости дня

После коронавирусного карантина крупные цифровые компании (Facebook и Twitter) предложили отдельным категориям специалистов полностью перейти на дистанционную работу, пишет Le Monde. Марк Цукерберг заявил, что в ближайшее десятилетие половина его сотрудников сможет работать из дома: основатель Facebook надеется на повышение продуктивности и более качественный подбор высококвалифицированных специалистов.



Reuters

Технологические гиганты Facebook и Twitter предоставят некоторым сотрудникам возможность работать из дома на постоянной основе даже после снятия карантина, пишет Le Monde.

В четверг, 21 мая, Марк Цукерберг на онлайн-совещании с работниками заявил, что Facebook хочет стать «самой прогрессивной в мире компанией в плане удалённой работы». По его словам, в ближайшие десять лет половина сотрудников предприятия может перейти на дистанционную работу. Издание подчёркивает, что в свете неопределённостей последнего времени это слабые прогнозы, однако поражает сама готовность главы Facebook перевести персонал на удалённую работу на постоянной основе без рабочего места в офисе. Заявление Цукерберга символизирует начатое цифровыми гигантами движение в поддержку самоизоляции.

Так, Facebook намерен принять на работу тысячи сотрудников на дистанционную работу в Денвере, Атланте и Далласе, где у компании нет офисов, а также тех, кто тратит четыре и больше часа на дорогу туда. Кроме того, около 45 тыс. работников, которые с начала марта трудятся удалённо, смогут высказать свои пожелания о постоянном переходе на такую работу. Согласно внутреннему опросу 40% из них очень или немного заинтересованы в этой возможности, в то время как 50% хотели бы как можно скорее вернуться в офис. При этом 60% готовы совмещать работу на дому и из офиса, а 75% тех, кто хочет полностью перейти на удалёнку, планируют в таком случае переехать.

Основатель Facebook подчеркнул, что такая эволюция в политике компании не является благотворительностью: «конечная цель — лучше делать нашу работу», а не любой ценой предоставить каждому «максимальную гибкость» графика. Первыми опробуют такой способ «инженеры-экспериментаторы», но нововведение не затронет новичков и те профессии, которым необходимо физическое присутствие: специалистов по техобслуживанию компьютерного оборудования или центров данных, модераторов, специалистов по внешним связям и других специальностей.

В статье отмечается, что калифорнийская фирма надеется на некоторые преимущества: такую же или более высокую продуктивность, а также на более качественный подбор кадров и преданность высококвалифицированных специалистов, что является проблемой в таком конкурентном и дорогом регионе, как Калифорния. Официально сокращение расходов не является одной из причин, но Facebook уменьшит зарплату тем работникам, которые проживают в более дешёвых зонах. В то же время модель «офис-дом» вызывает у компании опасения из-за «двойных расходов» на оборудование, а также пустых помещений из-за незанятых рабочих мест.

Новую тенденцию поддерживает ещё один цифровой гигант: не раскрывая деталей, Twitter объявил 12 мая, что его сотрудники могут попросить «навсегда» остаться на удалённой работе. Кроме того, до сентября все помещения компании останутся закрытыми, а рабочие командировки под запретом. Как и соцсеть для микроблогинга, Google тоже отменяет все важные совещания лицом к лицу до лета 2021 года и продлевает дистанционный режим работы «по крайней мере» до конца 2020 года для тех, кто предпочитает оставаться дома.

По мнению французской газеты, примеры этих компаний являются единичными: их особенность в том, что они прибегают к помощи огромного количества программистов. В свою очередь Amazon предложил до октября перейти на дистанционную работу тем сотрудникам, которые могут это сделать, однако рабочие на складах не прекращали разбирать товары. Компания Apple не прояснила свою будущую политику: на время карантина она перевела персонал на удалёнку, однако постаралась снова запустить заводы в Китае, как только это стало возможно.

В заключение Le Monde пишет, что цифровые гиганты, находясь на передовой в вопросе дистанционной работы, тем не менее осознают связанные с ней риски. Так, Марк Цукерберг предупредил, что расстояния могут помешать «созданию общей культуры, связей между коллегами, групповой креативности и неформальным разговорам». Основатель Facebook отметил, что компания сможет «создать цифровые инструменты» для решения этих проблем.