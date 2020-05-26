 

Business Insider – в развивающихся странах COVID-19 убивает рекордное число молодёжи

26.05.2020, 3:15, Новости дня

Бразилия, Индия и другие развивающиеся страны превратились в новые очаги распространения коронавируса, жертвами которого уже стало беспрецедентно большое число людей до 50 лет, пишет Business Insider со ссылкой на The Washington Post. Причины такого феномена специалисты объясняют проблемами в системе здравоохранения, бедности населения и социальным неравенством.


Reuters

В то время как развивающиеся страны становятся новыми очагами COVID-19, беспрецедентное количество молодёжи умирает от коронавируса, пишет Business Insider со ссылкой на The Washington Post.

Издание рассказывает, что в Бразилии среди людей младше 50 лет смертность составляет 5%, что в 10 раз превышает показатель для Италии и Испании. В Мехико около четверти погибших составляют люди между 25 и 49 годами, а в Индии по официальным данным более чем половине умерших меньше 60 лет. Такая же тенденция прослеживается в госпитализации тяжёлых пациентов: например, в штате Рио-де-Жанейро более чем две трети проходящих лечение в больницах младше 49 лет.

Согласно статье The Washington Post, эксперты указывают на существующие проблемы —перегруженную систему здравоохранения, крайнюю бедность населения и социальное неравенство — в качестве факторов, которые способствуют высокому уровню смертности в развивающихся странах. По информации The New York Times, большое количество заразившихся в индийском Мумбаи связали с большой плотностью населения и условиями жизни в таких местах, как трущобы Дхарави, где больницы переполнены, полиция перегружена, а социальное дистанцирование невозможно.

В первые недели пандемии сообщалось, что новый коронавирус особенно опасен для старшего поколения, однако последние месяцы ясно продемонстрировали, что инфекция и тяжёлая форма болезни скорее поражает молодых людей от 20 до 44 лет. Как отмечает Business Insider, в гибели тех, кто скорее всего мог уклониться от вируса или им переболеть, немалую роль играют социоэкономические факторы. 



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