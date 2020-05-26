Китай заинтересовался слабеющей сланцевой отраслью США

26.05.2020, 3:10, Новости дня

Сланцевые компании США находятся в очень непростом положении — отрасль настигла череда банкротств. Американские инвесторы выходят из бизнеса, а вот другим странам эти проекты могут быть интересны, прежде всего Китаю.

В Китае присматриваются к американским сланцевым проектам. Их активы сильно подешевели – спрос упал, цены на энергоносители низкие, а закредитованность очень глубокая. Как итог — средняя цена добывающих компаний снизилась вдвое с тех пор, как баррель стоил 60 долларов.

Все это, а также переполненные нефтехранилища и нехватка инвестиций обернулись чередой банкротств — даже среди относительно крупных игроков рынка. А два разработчика сланцевых месторождений — California Resources и Chesapeake — предупредили инвесторов о возможном прекращении деятельности. И если это все-таки произойдет, эпоха, когда сланцевую революцию делали некрупные бизнес-проекты, вообще может закончиться.

Оставшиеся на плаву пытаются выйти из кризиса. Одни увеличивают планы по сокращению производства, другие консервируют скважины. Так, 15 крупнейших нефтедобывающих компаний Северной Америки почти на половину сократили свои расходы на бурение новых скважин до конца года. По разным прогнозам, отрасль может лишиться до 40 процентов добывающих проектов.

В Fitch Ratings частоту дефолтов в этом году оценивают в 15-20 процентов — это около 40 миллиардов долларов долга, который включает в себя облигации и займы. К примеру, у California Resources он составляет около 5 миллиардов долларов. В два раза больше задолженность у Chesapeake. И, как считают эксперты, чтобы восстановить баланс, и придется держать закрытыми часть производственных мощностей практически до конца года.

"Для достижения баланса на рынке, необходимо чтобы цены на нефть оставались ниже 30 долларов за баррель в течение третьего квартала, — говорит Джефф Курри, глава департамента Goldman Sachs. — США нужно использовать запасы нефти, которые уже накопились в хранилищах за последние два месяца, а их около 1,1 миллиарда баррелей! Производственные мощности, которые закрылись ранее, также не стоит открывать по крайней мере еще в течение трех и, возможно, четырех кварталов".

И в такой ситуации дешевеющие американские активы выглядят заманчиво для китайских инвесторов. Их возможная покупка объясняется лишь финансовыми интересами. Экономика и спрос в КНР постепенно восстанавливаются после пандемии. Правда, нефтяные регуляторы уже назвали перспективу таких сделок "угрозой национальной безопасности" и они окажутся под пристальным вниманием правительства США. Поэтому массовая скупка вряд ли будет возможна.

Конечно, напрямую поглотить американские сланцевые проекты у Китая не получится. Но Пекин уже не раз совершал миллиардные сделки на американском и европейском рынках. И на рынке энергоресурсов китайцы тоже не новички. К примеру, пять лет назад финансовая группа из Поднебесной получила разрешение на покупку нефтяных активов через американские компании. Сумма сделки тогда превысила миллиард долларов. Так что Китай вполне может приобрести часть нестратегических активов или создавать совместные американо-китайские предприятия.

Сейчас добыча сланцевой нефти упала примерно на два миллиона баррелей в день. И может сократиться еще больше. И если не допускать в отрасль заинтересованных инвесторов, остается рассчитывать только на подорожание нефти, так как при ценах на черное золото около 30 долларов за баррель проект по добыче сланцевой нефти становится нерентабельным. И чем дольше сохраняются низкие цены, тем больше компаний будет банкротиться. В целом уменьшение производственных мощностей США соответствует сокращению добычи в Саудовской Аравии и РФ и помогает в балансировке мирового рынка. В мае цены уже начали расти.

Однако, согласно прогнозу Управления энергетической информации США, в 2020 году баррель марки Brent будет торговаться около 34 долларов. А WTI не превысит 30 долларов за баррель в этом году и 43 в следующем, что также недостаточно для рентабельной добычи сланцевой нефти.

При таких ценах на нефть аналитики дают сланцевой нефтяной отрасли несколько лет на восстановление. Ускорить процесс может только государственная поддержка или вложения заинтересованных инвесторов, которые смогут покрыть многомиллиардные убытки. При условии, что их допустят на американский рынок.