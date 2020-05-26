 

Остаться в форме: как найти онлайн-альтернативу спортзалу и не навредить здоровью

26.05.2020, 3:10, Новости дня

Самоизоляция — не повод забывать о физической нагрузке. Какие есть альтернативы спортзалам?

Пандемия перевела жизнь в режим онлайн. Образование, работа, встречи с друзьями – теперь это все умещается в окошке на экране компьютера. Не стал исключением и спорт. Почти за два месяца карантина рынок онлайн-фитнеса вырос в несколько раз. Йога, пилатес, растяжка, функциональные и силовые тренировки – подобрать активность можно на любой вкус.

Но специалисты предостерегают: даже на карантине начинать занятия бездумно не стоит. Ведь при выборе неправильной нагрузки можно не только не улучшить свою форму, но и навредить организму.

При этом и качественные программы – не гарантия безопасности. Ведь многие из них составляются для профессиональных спортсменов и не подходят для новичков. Поэтому главное — следить за своим состоянием во время занятий спортом самостоятельно.

Начинать домашние тренировки эксперты фитнес-индустрии рекомендуют с простых упражнений без дополнительного оборудования. И только если организм чувствует себя комфортно, можно переходить к более сложным комплексам.

Свою программу тренировок для дома разработала крупнейшая сеть фитнес-клубов World Class. Занятия на YouTube-канале проходят бесплатно. Каждый день клуб предлагает около десяти разных уроков продолжительностью от 15 минут и до часа: детская гимнастика, танцевальные тренировки и высокоэффективные занятия с инвентарем. Присоединиться к ним в прямом эфире или посмотреть в записи – можно выбрать исходя из своего графика. А если уверенности в своих силах пока недостаточно, клубы предлагает взять инструктора. Все, что нужно для занятий – все тот же смартфон с камерой и коврик.

Но самое важное в вопросе домашних тренировок – регулярность. Эффект от занятий спортом будет, если соблюдать режим дня и следить за питанием. И даже если к фитнесу душа не лежит, расстраиваться, по словам врачей, не стоит. Чтобы сохранить здоровье, подойдет любая активность. Главное – в период карантина ее найти. Долгое сидение дома ведет к гиподинамии — это ослабление мышечного тонуса из-за малоподвижного образа жизни. Как следствие — лишний вес и другие заболевания.

"Мы утром встаем и обязательно занимаемся, в течение дня, думаю, мы должны часа полтора-два выделить на различные длительные активности, — советует Евгений Ачкасов, эксперт Лиги здоровья нации, врач по лечебной физкультуре. — При этом уборка дома тоже считается длительной активностью, и расход калорий при уборке соответствует занятию в тренажерном зале".

Конечно, после окончания пандемии коронавируса COVID-19 привычный спорт на улице и в зале вернется в нашу жизнь. Но тренд на фитнес-онлайн, как утверждают эксперты, сохранится и после карантина. Ведь несмотря на то, что оставаться активным в нынешних условиях крайне непросто, именно самоизоляции заставила задуматься о необходимости следить за своим здоровьем все большее количество людей.



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