Курортный сезон на старте: куда можно поехать отдохнуть, не рискуя здоровьем?

26.05.2020, 3:10, Новости дня

С 1 июня в РФ начнут снимать туристические ограничения. Куда можно поехать отдохнуть, не рискуя здоровьем — своим и своих близких?

Начинается курортный сезон, приоткрываются границы. Но паковать чемоданы и планировать маршруты по заграничным курортам пока рано. Риск распространения коронавируса COVID-19 остается высоким. В правительстве РФ указывают на вероятность второй волны эпидемии.

"Предпосылок для восстановления выездных туристических потоков сегодня нет. По данным ООН, число стран, которые ввели ограничения на поездки, достигло 100 процентов. Из них 83 процента поддерживают эти ограничения более 4 недель. А ВОЗ все еще считает риск развития пандемии высоким и не давала рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки", — комментирует ситуацию заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Въездные правила остаются жесткими. Все вернувшиеся из-за границы будут обязаны соблюдать 14-дневный карантин. Задача — не допустить ввоз новых случаев заражения из-за рубежа. Ведь многие страны и даже континенты (например, Латинская Америка и Африка) только выходят на пик эпидемии.

"Каждый день в мире регистрируют порядка 100 тысяч новых случаев, и это только те, о которых известно. Есть страны, где тестирование практически не проводится, а больные, безусловно, там есть. Важно понимать, что, даже если вы рискнули выехать, после возвращения в родную страну вам 2 недели придется быть изолированными за свой счет", — отмечает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Могут возникнуть проблемы и с возвращением, если из-за второй волны пандемии другие государства экстренно закроют границы.

"За несколько дней отдыха можно заплатить большую цену. Необходимо исключить даже малейшую возможность завоза коронавируса в Россию. Важно сберечь здоровье и не подвергать опасности близких. И также избежать трудностей с возвращением на родину, с чем столкнулись российские туристы весной. Рекомендуем учитывать это при планировании путешествий. Лучше и безопаснее провести летний отдых в своей стране", — подчеркивает премьер-министр Михаил Мишустин.

Для тех, кто решит отдохнуть на территории России, есть хорошие новости. Поэтапно ограничения начнут снимать уже с 1 июня. С начала лета возобновят работу санатории с медицинской лицензией. Рекомендации для всех игроков отрасли в Ростуризме и Роспотребнадзоре подготовят уже в ближайшую неделю. Главным приоритетом станет безопасность отдыха.

"Эти рекомендации, с одной стороны, должны обеспечить безопасный отдых для наших граждан, но и не быть избыточными для отрасли, чтобы предприятия смогли начать свою работу. Здесь важно найти баланс между безопасностью людей и чтобы люди могли комфортно и безопасно отдохнуть. Все же отдых должен оставаться отдыхом", — говорит глава Ростуризма Зарина Догузова.

Работают над новыми направлениями и видами отдыха на любой вкус и бюджет. Будут консультации и с Министерством транспорта, чтобы расширить географию полетов внутри страны. Белые ночи в Архангельской и Мурманской областях, круизы по Волге, рыбалка на Байкале и пляжи Приморского края. Сейчас к смягчению карантинных мер уже готовы 23 региона России. В правительстве подчеркивают: запуск внутреннего туризма — первый шаг к восстановлению нормальной жизни и возрождению туристической отрасли нашей страны.