Mercedes-Benz показала тизер нового седана S-Class

26.05.2020, 3:05, Новости дня

Пользователям доступны шпионские фотографии нового роскошного лимузина Mercedes-Benz S-Class W223.

В частности, по тизерным снимкам можно увидеть, что автомобиль имеет привлекательный вид с усовершенствованными бамперами, светодиодной оптикой и стильными колесными дисками. Немецкий бренд до настоящего времени не называет никаких подробностей о готовящейся модели, но в Сети частично показали вероятные параметры автомобиля.

Сообщается, что в салоне применят традиционную широкую приборную панель с сенсорными экранами. Предполагается внедрение электронных помощников, включая автопилот, за счет которого можно повысить степень комфорта и безопасности. Официальный дебют Mercedes-Benz S-Class W223 состоится ко второй половине нынешнего года.