В РФ появится бренд CheryExeed

26.05.2020, 3:05, Новости дня

Китайская компания Chery зарегистрировала в РФ новую автомобильную марку под названием CheryExeed.

Известно, что под данным брендом первая новинка поступит на местный рынок к лету нынешнего года. Предполагается, что первым экземпляром марки CheryExeed станет новый ТХL, тогда как на следующий год планируется выход нового кроссовера под названием XV. Представители китайской марки пока не называют никаких подробностей об автомобилях.

Вместе с тем достоинством новинок окажется то, что здесь применят передовые опции и улучшенную производительность при сохранении доступного ценника. Вместе с тем эксперты пока не берутся объявлять даже ориентировочные параметры данных автомобилей, удерживая паузу перед официальной презентацией.