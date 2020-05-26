Мнение: Письмо: “Всегда хотела быть богатой”

26.05.2020, 2:54, Разное

Вот здесь у автора очень большой баг Училка.

Из-за этого у нее все проблемы, и те, которые она описывает, и те, о которых она умалчивает.

И с работой, и с мужем, и с другими ресурсами тоже.

Разбирайте сами это письмо.

marina_kostyuk

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Начала читать ваш блог несколько лет назад, потом был перерыв, сейчас снова начала читать и особенно увлеклась. Мой муж еще до знакомства со мной тоже читал ваш блог, и мы очень удивились, когда это выяснилось. Иногда читаем вместе.

Сейчас на повестке дня очень интересная тема имиджа. Конечно же мне тоже очень любопытно узнать какой у меня тип, но письмо мое не про это, а про ресурс работы. Для меня этот вопрос сейчас крайне важен.

Мне 32 года, с мужем вместе 2 года, есть ребенок, еще нет годика. Сейчас период самоизоляции и мы все сидим дома. В принципе все всем вполне довольны. Вся семья дома, готовим вместе новые блюда, смотрим фильмы, делаем зарядку, занимаемся с ребенком, муж помогает как может (не так давно было письмо, где вы очень уж точно подметили, что лучше с мужем, который хоть как-то помогает, чем без мужа, и, соответственно, без всякой помощи).

Про меня: Я всегда хотела быть богатой, готова была пахать столько, сколько нужно, чтобы встать на ноги. Приехала в столицу из маленького провинциального городка. Получила два высших образования. Работала сначала секретарем, помощником, потом юристом, потом доработалась до главного юриста. ЗП больше средней по городу, удалось сделать небольшие накопления (сначала думала на первоначальный взнос, но получилось, что на декрет, чтобы нормально обеспечить себя и ребенка в случае необходимости). Квартиру не купила, но добрала всё то, что не получила в своей провинции (театры, выставки, концерты, рестораны, клубы и, конечно, путешествия). Насытилась сполна.

Работу я свою не любила и не люблю. Я много поменяла работ и есть с чем сравнить. На этой было очень тяжело. После работы мне хотелось убивать, но не было сил даже разговаривать. Я пыталась уйти, но после того, как я озвучила это руководителю, мне значительно подняли ЗП. Не смогла уйти, продолжала садомазо. Потом ушла в декрет. Сейчас я в декрете и моя должность свободна (сменилось 2 человека. Это льстит, конечно, моему самолюбию), и руководитель меня ждет, если я решу выйти, в любой момент (сейчас весь офис на удаленке, можно начать работать хоть завтра из дома). В декрет я уходила с мыслью, что ни за что на свете больше туда я не вернусь и вообще не вернусь в профессию юрист. Мне хотелось найти дело по душе и работать для удовольствия, а не чтобы выжить.

До самоизоляции было решено поменять место работы и вернуться к предыдущим ребяткам (я им нравлюсь, полагаю, также, как и они мне, и они готовы меня были взять на другую стартовую позицию со средним окладом). Работать у них было круто. Но из-за карантина у них начались сокращения и непонятно, получится ли им вообще теперь сохранить бизнес (небольшая компания). Поэтому вопрос выхода туда уже не стоит.

Уже прошел год моего декрета, а я все еще в прострации. Осталось полгода до окончания декрета и хочется это время потратить с пользой.

Сейчас я прохожу соло на клавиатуре на английском, учу английский, пробую изучать языки программирования (тяжело для моих гуманитарных мозгов)… Но никак я не могу найти себя, это уже становится какой-то навязчивой идеей. Ненависть к своей работе и паника по поводу того, что найти то, чем можно заниматься и зарабатывать неплохие деньги, никак не получается.

Это мой больной вопрос, который очень долгое время никак не разрешается – мой ресурс работы. Я не могу отрефлексировать, почувствовать, разобраться, как и чем я хочу заниматься. Знаю только чем НЕ хочу занимать, но это особо не помогает. Многие советуют обратиться к периоду детства, вспомнить чем я хотела тогда заниматься. Я хотела быть спортсменкой (есть несколько разрядов по разным видам спорта) и танцовщицей (танцевала в школе и за университет). Но сейчас уже даже смешно об этом говорить, 10 лет без практики и всё, карьеры в этих направлениях закрыты.

Уважаемая Эволюция, возможно вы подскажете или натолкнете на мысль, как стоит прокачать ресурс работы? Реально ли это, или стоит принять то, что высокооплачиваемая работа невозможна без полного истощения?

Или стОит после декрета найти себе работу каким-нибудь секретарем и сидеть потихонечку, перекладывая бумажки?

Когда я работала секретарем, чувствовала полную свою бесполезность. Не покидало чувство, что вот то, что я делаю, полнейшая чушь и ерунда.

Когда я работала главным юристом, я ощущала свою офигенную значимость! Мы с ребятами выигрывали миллионные суды, заключали сделки, результат которых не заставлял себя ждать (можно было пойти и посмотреть, как открылся новый бизнес после совершенной сделки). Но задалбывали на этой работе так, что радость от результата не перекрывала того постоянного истощения и прессинга от руководителей, заказчиков и бизнеса.

Просьба помочь разобраться.