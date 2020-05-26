 

«Вектор» раскрыл дату начала клинических испытаний вакцины от коронавируса

26.05.2020, 2:53, Новости дня

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от новой коронавирусной инфекции в конце июня, для исследований отобрано три перспективных препарата, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.

«В соответствии с утвержденной программой клинические исследования начнутся 29 июня 2020 года после получения результатов специфической активности и безопасности вакцин на животных и получения разрешения Минздрава России. Пока мы идем в рамках принятого нами графика», – рассказал Максютов в интервью ТАСС.

Гендиректор «Вектора» также рассказал, что на чувствительных животных исследования проходили 25 вариантов вакцин. «Три перспективных препарата были выбраны как показавшие наибольшую эффективность, а также с учетом технологичности их крупномасштабного производства», – добавил он.

Напомним, вакцины от коронавируса разрабатывают более сотни фармкомпаний, восемь образцов уже проходят клинические исследования.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что клинические испытания российской вакцины от коронавируса планируется начать в июне. Президент Владимир Путин выразил надежду на регистрацию российской вакцины от коронавируса в сентябре.



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