 

Журналистов устроили дворниками

26.05.2020, 2:35, Разное

Журналистам независимой газеты «Дважды два» в городе Апатиты Мурманской области пришлось выйти на работу дворниками. Такую форму помощи бизнесу, постращавшему от пандемии, предложили власти региона.

Как рассказала «Новой газете» выпускающий редактор издания Наталья Чернова, как только с введением режима самоизоляции рухнул рекламный рынок, редакция обратилась за единовременной помощью, обещанной государством для выплат зарплаты сотрудникам, но никакого ответа на региональном уровне не получила, как и денег на счет. Результата не дали обращения к губернатору, бизнес-омбудсмену, премьер-министру и в Союз журналистов РФ.

В регионе оставшихся без доходов из-за коронавируса направляют на общественно-полезные работы за небольшую плату.  Это и предложили журналистам. Правда, мест хватило не всем: дворниками устроили выпускающего, гендиректора, одного репортера и двух дизайнеров.

При этом они продолжают выпускать газету – в свободное от уборки территории время.

«Дважды два» – старейшее независимое печатное издание в Мурманской области, газета выходит более 29 лет. Доходы в редакции отсутствуют с 25 марта. Остатки средств на счетах направляются на оплату услуг типографии.

Татьяна Брицкая
собкор в Заполярье

Источник: Новая газета



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