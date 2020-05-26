Тренер бойца ММА Исмаилова Осия задержан по подозрению в организации убийства
26.05.2020, 2:16, Новости дня
Тренер бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова Владимир Осия задержан, сообщили близкие к ситуации источники.
«Осия был задержан», – приводит слова одного из источников ТАСС. Другой близкий к ситуации источник сообщил, что Осия задержан по подозрению в организации убийства.
Исмаилов под руководством Осии выиграл чемпионат РФ и чемпионат мира по боевому самбо. В 2012 году он стал первым чемпионом из РФ по смешанным единоборствам.
Осия является заслуженным тренером России. В 2019 году национальная команда страны по ММА под руководством специалиста выиграла чемпионат мира.
Напомним также, в декабре 2017 года суд приговорил экс-бойца смешанного стиля (ММА) и бывшего омоновца Серика Батталова к 22 годам лишения свободы за убийство владельца внедорожника Lexus.
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