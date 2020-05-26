Переболевшего коронавирусом Пескова выписали из больницы

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26.05.2020, 2:06, Разное

О том, что политик и его жена заразились коронавирусом, стало известно 12 мая. Позже фигуристка в своем инстаграм-аккаунте отметила, что они с мужем отправились в больницу, чтобы обезопасить от инфекции семью.

Татьяна Навка периодически выходила на связь и рассказывала о том, как протекает болезнь. У звезды танцев на льду состояние было значительно лучше, чем у Дмитрия Пескова. Она даже не принимала антибиотики – уже через несколько дней в стационаре спортсменка чувствовала себя отлично. Знаменитость выписали из клиники 21 мая.

У пресс-секретаря президента организм справлялся хуже. Мужчина провел в больнице почти две недели. Подробностей о его состоянии не поступало. Татьяна Навка лишь говорила, что у супруга “ситуация чуть посложнее”. Политик вернулся к семье 25 мая, в понедельник. Об этом фигуристка сообщила журналистам. Она добавила, что пара будет находиться на карантине еще около недели.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 25 Май 2020 в 12:44 PDT

Напомним, коронавирусом переболели многие мировые политики. От китайской инфекции пострадал принц Чарльз, премьер-министр России Михаил Мишустин, князь Монако Альберт II,
министр культуры РФ Ольга Любимова, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие.



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