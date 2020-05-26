 

Нурмагомедов отказался сдать тест на COVID-19 после заражения отца

26.05.2020, 2:06, Разное

Российский боец смешанных искусств Хабиб Нурмагомедов отказался пройти тест на COVID-19 после заражения отца. Спортсмен попросил врачей сосредоточиться на лечении его родственника.

Ранее стало известно об ухудшении самочувствия отца Нурмагомедова. Мужчина находится в реанимации московской больницы. По данным телеграм-канала Mash, его ввели в состояние искусственной комы.



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