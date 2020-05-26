Глава Тувы попал в больницу с коронавирусом

26.05.2020, 2:00, Новости дня

Глава Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован с коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме. Вместе с ним в больнице с коронавирусной инфекцией оказались также несколько чиновников правительства региона.

Кара-оол рассказал, что его госпитализировали из-за “серьезной заразы”.

“Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких. Кто-то в легкой форме, кто-то лежит в реанимации. Но врачи молодцы, у нас все хорошо здесь, врачи стараются. Рано или поздно о моей болезни станет известно, я это знаю, но попробую руководить дистанционно. Это испытание мы пройдем, все будет хорошо”, – сказал он.

Кара-оол посоветовал не посещать общественные места без масок и перчаток, мыть руки и проводить дезинфекцию в помещениях.

Глава региона госпитализирован в больницу в Кызыле, предназначенную для пациентов с коронавирусом. Судя по кадрам, он находится в обычной палате.

В пресс-службе регионального кабинета министров подтвердили, что речь идет о коронавирусе, и сообщили, что Кара-оол находится под наблюдением врачей, его самочувствие нормальное. На время болезни Кара-оола исполняющим обязанности главы республики назначен первый вице-премьер Тувы Александр Брокерт.

“Глава республики поставил первоочередные задачи перед своими заместителями. Исполнение своих обязанностей возложил на первого заместителя Александра Брокерта, однако сам остается на прямой связи и руководит дистанционно”, – сказали в ведомстве.

По официальным данным на утро 25 мая, в Туве выявлено 628 случаев заражения COVID-19, один человек умер.