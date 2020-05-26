В Харькове коронавирусом заразились 20 медиков инфекционной больницы

26.05.2020, 2:00, Новости дня

У 20 сотрудников Харьковской областной клинической инфекционной больницы подтвержден коронавирус. Болен в том числе главврач Павел Нартов. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной государственной администрации.

Больница занимается лечением пациентов с коронавирусной инфекцией. “Среди заболевших три анестезиолога – заведующий отделением и два врача из дополнительных бригад, прибывших в инфекционку на усиление”, – уточнили в администрации.

Сейчас в больнице работают пять анестезиологов. Пресс-служба уверяет, что, несмотря на высокую нагрузку, врачи справляются. Там добавили, что фактически больницей сейчас руководит сотрудница Харьковской медицинской академии Валентина Маслова.

В администрации уточнили, что заполненность больницы – 88%. И пообещали, что с помощью перераспределения пациентов в другие больницы 25 мая показатель удастся снизить до 50%.

Заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Медакадемии Владимир Корсунов, который консультирует больницу, написал 23 мая в фейсбуке, что ситуация в областной инфекционной больнице “на грани взрыва”. По его словам, работники увольняются из нее. Позже Корсунов добавил, что на совещании в Харьковской госадминистрации услышали его слова о критической ситуации в больнице и планируют принять правильные меры.

По состоянию на утро 25 мая, в Украине подтверждено 21 245 случаев COVID-19, от инфекции умерли 623 человека. За время распространения коронавируса в стране заразились 4 тысячи медиков, это чуть менее 20% от общего числа заболевших.